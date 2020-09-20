«Ордабасы» и «Кайсар» сыграли вничью и не смогли сместить «Астану» со второго места
«Кайсар» и «Ордабасы» сыграли вничью в матче девятого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Кайсар» и «Ордабасы» сыграли вничью в матче девятого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча на Центральном стадионе Алматы завершилась со счетом 1:1. Шымкентцы вышли вперед на 24-й минуте после гола Жоао Пауло. Однако на 55-й минуте «Кайсар» отыгрался благодаря Режинальдо.
Теперь у «Ордабасы» и «Кайсара» по 14 очков. Они поднялись на третье и четвертое места, соответственно. «Астана» с 15-ю баллами идет второй, а лидирует «Кайрат», набравший уже 21 очко. С полной турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.
Напомним, ранее в рамках этого тура «Астана» не смогла обыграть «Шахтер» и сыграла вничью 1:1.