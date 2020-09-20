БАТЭ победил футболистов «Слуцка» в матче чемпионата Беларуси

Егор Семенов на 24-й минуте вывел хозяев вперед, но потом отличались только борисовчане. Голевой дубль оформил Максим Скавыш, а еще один мяч забил Егор Филипенко. В заключительном поединке этого тура мозырская «Славия» примет солигорский «Шахтер».