«Брайтон» разгромил на выезде «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии

Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «сорок», завершилась со счетом 3:0 в пользу «чаек». У победителей дубль оформил Нил Мопе (4-я и 7-я минуты), забивший первый мяч с пенальти, еще один гол на счету Аарона Конноли (83).