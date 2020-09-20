«Брайтон» разгромил на выезде «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Футболисты «Брайтон энд Хоув Альбион» разгромили на выезде «Ньюкасл Юнайтед» в матче второго тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Футболисты «Брайтон энд Хоув Альбион» разгромили на выезде «Ньюкасл Юнайтед» в матче второго тура чемпионата Англии.
Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «сорок», завершилась со счетом 3:0 в пользу «чаек». У победителей дубль оформил Нил Мопе (4-я и 7-я минуты), забивший первый мяч с пенальти, еще один гол на счету Аарона Конноли (83).
Гости завершали матч в меньшинстве после удаления Ива Биссума на 89-й минуте.