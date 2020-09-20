Кучук не пришёл на пресс-конференцию после четвёртого подряд проигрыша минского «Динамо»
Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук не явился на
Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук не явился на
Члены тренерского штаба Кучука также пропустили
Минское «Динамо» потерпело четвёртое поражение подряд. До этого команда Кучука уступила в чемпионате брестскому «Динамо» (2:4), в Кубке страны — «Крумкачам» (0:2). Также минское «Динамо» вылетело из квалификации Лиги Европы, проиграв дома польскому «Пясту» (0:2).
«Динамо», набрав 33 очка в 23 матчах, занимает 9-е место в таблице чемпионата Беларуси.
Кучук возглавил команду в апреле 2020 года. Ранее специалист тренировал «Динамо-93», «Молодечно», «Шериф», белгородский «Салют», киевский «Арсенал», «Кубань», московский «Локомотив», каменскую «Сталь» и «Ростов».