Кучук не пришёл на пресс-конференцию после четвёртого подряд проигрыша минского «Динамо»

Минское «Динамо» потерпело четвёртое поражение подряд. До этого команда Кучука уступила в чемпионате брестскому «Динамо» (2:4), в Кубке страны — «Крумкачам» (0:2). Также минское «Динамо» вылетело из квалификации Лиги Европы, проиграв дома польскому «Пясту» (0:2).