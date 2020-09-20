Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лестер
Бернли
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бетис
Вальядолид
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Гранада
Алавес
21
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Реал
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Тамбов
10
Футбол. Зарубежный
19:00
Вольфсбург
Байер
00
Футбол. Зарубежный
19:00
Сассуоло
Кальяри
11
Футбол. Зарубежный
18:30
Челси
Ливерпуль
02
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Сент-Этьен
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Уэска
Кадис
02
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Спартак
02
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Майнц
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Лорьян
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Метц
Реймс
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Монпелье
Анже
41
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Дижон
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон & Хоув
03
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа
Кротоне
41
Футбол. Зарубежный
14:00
Ницца
ПСЖ
03
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Сочи
32
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
ЦСКА
01
Футбол. Зарубежный
14:00
Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
25
Футбол. Зарубежный
13:30
Парма
Наполи
02
Все события
Фоторепортажи
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
19:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Кучук не пришёл на пресс-конференцию после четвёртого подряд проигрыша минского «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук не явился на пресс-конференцию после матча 24-го тура чемпионата Беларуси с «Ислочью» (1:2), сообщает By.tribuna.com.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Члены тренерского штаба Кучука также пропустили пресс-конференцию.

Минское «Динамо» потерпело четвёртое поражение подряд. До этого команда Кучука уступила в чемпионате брестскому «Динамо» (2:4), в Кубке страны — «Крумкачам» (0:2). Также минское «Динамо» вылетело из квалификации Лиги Европы, проиграв дома польскому «Пясту» (0:2).

«Динамо», набрав 33 очка в 23 матчах, занимает 9-е место в таблице чемпионата Беларуси.

Кучук возглавил команду в апреле 2020 года. Ранее специалист тренировал «Динамо-93», «Молодечно», «Шериф», белгородский «Салют», киевский «Арсенал», «Кубань», московский «Локомотив», каменскую «Сталь» и «Ростов».

 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
Замены Гончаренко сработали. ЦСКА почти догнал «Зенит»
«Спартак» разобрался с «Рубином» Слуцкого и без Жиго
Игрок «Ливерпуля» хочет покинуть клуб
«Зенит» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед»
ФК «Сочи» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ
Стало известно, сколько Манджукич будет получать в «Локомотиве»
Московское «Динамо» разгромило «Спартак» в матче КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь