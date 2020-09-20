Гол Негредо помог «Кадису» победить «Уэску» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. «Кадис» выиграл у «Уэски» в выездном матче второго тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. «Кадис» выиграл у «Уэски» в выездном матче второго тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 2:0, голы забили чемпион Европы-2012 в составе сборной Испании Альваро Негредо (11-я минута) и Хорхе Помбо (83).
«Кадис» и «Уэска» по итогам прошлого сезона вышли в элитный дивизион испанского футбола.