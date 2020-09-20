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20:06 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Славии» обыграли «Шахтер» в матче чемпионата Беларуси

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской «Славии» одержали победу над солигорским «Шахтером» со счетом 1:0 в последнем матче 24-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Победу мозырянам принес Ислам Тлупов, отличившийся на 81-й минуте игры.

Результаты остальных игр 24-го тура: «Слуцк» — БАТЭ (Борисов) — 1:3, «Смолевичи» — «Рух» (Брест) — 0:6, «Витебск» — «Белшина» (Бобруйск) — 1:1, «Динамо» (Брест) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 2:1, «Неман» (Гродно) — «Минск» — 2:0, «Городея» — «Торпедо-БелАЗ» — 1:3, «Ислочь» (Минский район) — «Динамо» (Минск) — 2:1.

Турнирное положение: БАТЭ — 49 очков (24 матча), «Шахтер» — 46 (24), «Неман» — 44 (24), «Торпедо-БелАЗ» — 41 (24), «Ислочь» — 41 (24), «Рух» — 36 (24), «Динамо» (Брест) — 35 (22), «Энергетик-БГУ» — 34 (23), «Динамо» (Минск) — 33 (23), «Витебск» — 31 (24), «Славия» — 27 (22), «Минск» — 25 (22), «Слуцк» — 21 (22), «Городея» — 20 (24), «Белшина» — 20 (24), «Смолевичи» — 14 (22).

Бомбардирскую гонку 30-го чемпионата Беларуси возглавляют Максим Скавыш (БАТЭ) и Джасурбек Яхшибоев («Шахтер»), забившие по 13 мячей.

В следующем туре встречаются:

26 сентября

«Энергетик-БГУ» — «Ислочь», «Городея» — «Славия», «Торпедо-БелАЗ» — «Неман», «Рух» — «Слуцк»;.

27 сентября

«Белшина» — «Шахтер», «Динамо» (Минск) — «Витебск», БАТЭ — «Динамо» (Брест);.

28 сентября

«Минск» — «Смолевичи».

Славия М
1:0
Первый тайм: 0:0
Шахтер С
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