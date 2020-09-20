Футболисты «Славии» обыграли «Шахтер» в матче чемпионата Беларуси

Футболисты «Славии» обыграли «Шахтер» в матче чемпионата Беларуси

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской «Славии» одержали победу над солигорским «Шахтером» со счетом 1:0 в последнем матче 24-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.