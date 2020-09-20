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21:40 (мск), источник: Sport24

Кажется, Кепа сыграл последний матч за «Челси». Самый дорогой кипер мира подарил гол и победу «Ливерпулю»

0:2 на «Стэмфорд Бридж».

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Главный матч второго тура в АПЛ — конечно, «Челси» против «Ливерпуля». Лондонцы как следует закупились на рынке — и могут снова стать супер-командой. Мерсисайдцы, понятно, чемпионы, но у них в этом сезоне наверняка будут проблемы. Короче, банды Лэмпарда и Клоппа должны были зарубиться по полной.

В основе «Челси» — оба звездных новичка из Германии. Кай Хаверц и Тимо Вернер — снова в старте лондонцев. Еще один статусный новичок, Хаким Зиеш, пока играть не готов. Тьяго Силва смотрел футбол с трибуны — без опытного ветерана в центре защиты появились Зума и Кристенсен.

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У «Ливерпуля» — довольно ожидаемый ростер. Тьягу Алькантара пока в запасе, а в старте Хендерсон, Вейналдум и Кейта. Ну и трио Салах-Мане-Фирмино, куда без него! В обороне тоже все банально — сильнее защитников в «Ливерпуле» точно нет. Ловрен-то в «Зените»… А Фабиньо, пусть и опорник, надежнее и Гомеса, и Матипа.

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Первый тайм — мечта тактических гиков. Команды почти идеально нейтрализовали друг друга — «Ливерпуль» душил «Челси» высоким прессингом, но и лондонцы сдерживали чемпионов. Минимум зон, максимум насыщенности на флангах — под Мане и Салаха спускались и Хаверц, и Маунт, и даже Вернер. «Челси» защищался массированно и реально мало что позволил «Ливерпулю». Но и сами хозяева почти ничего не сочинили в атаке — разве что Вернер в режиме «соло» выдвигался на приличные позиции.

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Но вообще было скучновато. Для тех, кто не фанатеет от тактики, а просто любит зрелищный футбол. Ну, классический, мега-напряженный и равный матч двух топ-команд. Только вот второй тайм взял и остался без интриги — внезапно. На 45-й минуте простейший заброс Хендерсона так испугал Кристенсена, что тот не успел за Мане и завалил сенегальца. После консультаций с VAR-повтором судья Пол Тирни удалил защитника «Челси». Идиотская ошибка, по сути, лишила лондонцев шансов на победу.

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Вдесятером против чемпиона хозяева сопротивлялись недолго. Лэмпард снял Хаверца и выпустил еще одного ЦЗ — Томори, но не помогло. На 50-й минуте «Ливерпуль» презентовал почти идеальную комбинацию — Мане ввинтил мяч головой в угол с 11-метровой отметки. 0:1 — а ведь в атаку «Челси» выходил с адским трудом.

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А тут еще и «включился» Кепа. Самый критикуемый игрок «Челси» исполнил даже хуже, чем Кристенсен. Испанский кипер на ровном месте отдал пас… Садио Мане. На расстрел. Окей, «Ливерпуль» круто прессинговал, «Челси» с трудом выбирался тупо из своей штрафной. Но это не оправдание для Кепы — вратарь обязан был понимать, что Мане почти вплотную к нему приблизился. И вынести мяч безопаснее, а не пытаться снова играть в короткий пас. Короче, дичайший фэйл Кепы — и 0:2. Вот теперь точно все.

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Мини-шанс у «Челси» все же был — на 75-й Вернер вообще из ничего заработал пенальти. Но Жоржиньо и его выпендрежный прыжочек при разбеге подвели хозяев. Алиссон вытащил удар итальянца — «Ливерпуль» в итоге не пропустил.

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Фанаты «Челси» и так устали от ошибок Кепы. А тут еще одна — в новом сезоне, и совершенно кошмарная. Собственно, Кепу хотят продать уже почти год. Фрэнк Лэмпард не скрывает, что ему нужен более надежный вратарь. Все шло к тому, что Кепа просто не начнет этот сезон в составе «Челси». Но ему никак не могут найти замену — да и продать за приличные деньги. Сейчас «Челси» ведет переговоры с «Ренном» о покупке 28-летнего кипера Эдуара Менди. Кажется, уже сегодня вечером Петр Чех и Марина Грановская по полной займутся этим трансфером.

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Если вдруг кто забыл, Кепа — официально самый дорогой вратарь мира. В 2018-м «Челси» выложил за него «Атлетику» аж 80 миллионов евро. За два с лишним года кипера на «Стэмфорде» появился только один вопрос — зачем?

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«Ливерпуль» начал сезон так, как и должен чемпион, — с двух побед. А вот у «Челси» — первое поражение, и повод задуматься. При всей топовости новичков лондонцев, одной атакой в АПЛ не выиграть. А в обороне у Лэмпарда огромные проблемы — и вряд ли 35-летний ветеран Тьягу Силва все их решит. Нынешняя защита «Челси» — точно не для «больших задач», как и вратарь. Собственно, теперь карьера Кепы на «Стэмфорд Бридж» наверняка закончена. Грустно для испанца, но так и есть.

Челси
0:2
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
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