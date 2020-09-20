«Реал Сосьедад» — «Реал»: стартовые составы на матч 2-го тура Примеры
Стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Элустондо, Муниос, Гевара, Мерино, Оярсабаль, Порту, Барренечеа, Исак.
Запасные: Мойя, Саньян, Досагарат, Бласко, Гонсалес, Льоренте, Монреаль, Янузай, Давид Сильва, Наварро, Орхильес, Лопес.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Менди, Модрич, Эдегор, Кроос, Родриго, Винисиус, Бензема.
Запасные: Альтубе, Лунин, Начо, Одриосола, Марсело, Аррибас, Каземиро, Парк, Вальверде, Йович, Майораль.
Встреча состоится в