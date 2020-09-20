«Реал Сосьедад» — «Реал»: стартовые составы на матч 2-го тура Примеры

Встреча состоится в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта». Обслужит матч бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой, ассистировать будут судьи на линиях Диего Барберо Севилья и Мигель Мартинес Мунуэра.