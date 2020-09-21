Спортивный директор «Ювентуса»: Мы не сможем подписать Суареса

«Луиса Суареса нет в нашем списке. Он не является целью «Ювентуса». У него не будет итальянского паспорта во время трансферного окна, поэтому мы не сможем его подписать. Мы рассматривали Суареса как вариант, но он не был близок к переходу в «Ювентус», — написал журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».