Спортивный директор «Ювентуса»: Мы не сможем подписать Суареса
Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи сообщил, что клуб не будет подписывать уругвайского нападающего «Барселоны» Луиса Суареса.
Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи сообщил, что клуб не будет подписывать уругвайского нападающего «Барселоны» Луиса Суареса.
«Луиса Суареса нет в нашем списке. Он не является целью «Ювентуса». У него не будет итальянского паспорта во время трансферного окна, поэтому мы не сможем его подписать. Мы рассматривали Суареса как вариант, но он не был близок к переходу в «Ювентус», — написал журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 33-летний уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока с «Барселоной» действует до лета 2021 года.