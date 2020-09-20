«Лестер» выиграл второй матч подряд на старте АПЛ и вышел на первое место

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Встреча прошла в воскресенье, 20 сентября, и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Харви Барнс, Джеймс Джастин и Деннис Прат, мяч в свои ворота также отправил защитник гостей Эрик Питерс. В составе «Бернли» отличились Крис Вуд и Джимми Данн.

«Лестер» одержал вторую победу подряд на старте чемпионата, набрал шесть очков и вышел на первое место в АПЛ. «Бернли», пропускавший первый тур, не имеет очков в активе.