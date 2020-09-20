Текущие события
Футбол. Зарубежный
20.09
Марсель
Лилль
11
Футбол. Зарубежный
20.09
Реал Сосьедад
Реал
00
Футбол. Зарубежный
20.09
Ювентус
Сампдория
30
Футбол. Зарубежный
20.09
Лестер
Бернли
42
Футбол. Зарубежный
20.09
Бетис
Вальядолид
20
Футбол. Зарубежный
20.09
Гранада
Алавес
21
Футбол. Премьер-лига
20.09
Локомотив
Тамбов
10
Футбол. Зарубежный
20.09
Вольфсбург
Байер
00
Футбол. Зарубежный
20.09
Сассуоло
Кальяри
11
Футбол. Зарубежный
20.09
Челси
Ливерпуль
02
Футбол. Зарубежный
20.09
Нант
Сент-Этьен
22
Футбол. Зарубежный
20.09
Уэска
Кадис
02
Футбол. Премьер-лига
20.09
Рубин
Спартак
02
Футбол. Зарубежный
20.09
РБ Лейпциг
Майнц
31
Футбол. Зарубежный
20.09
Брест
Лорьян
32
Футбол. Зарубежный
20.09
Метц
Реймс
21
Футбол. Зарубежный
20.09
Монпелье
Анже
41
Футбол. Зарубежный
20.09
Страсбур
Дижон
10
Футбол. Зарубежный
20.09
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон & Хоув
03
Футбол. Зарубежный
20.09
Дженоа
Кротоне
41
Футбол. Зарубежный
20.09
Ницца
ПСЖ
03
Футбол. Премьер-лига
20.09
Арсенал Т
Сочи
32
Футбол. Премьер-лига
20.09
Уфа
ЦСКА
01
Футбол. Зарубежный
20.09
Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
25
Футбол. Зарубежный
20.09
Парма
Наполи
02
Все события
Фоторепортажи
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
20 сентября, источник: Lenta.Ru

«Лестер» выиграл второй матч подряд на старте АПЛ и вышел на первое место

«Лестер» на своем поле обыграл «Бернли» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
Источник: Reuters

Встреча прошла в воскресенье, 20 сентября, и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Харви Барнс, Джеймс Джастин и Деннис Прат, мяч в свои ворота также отправил защитник гостей Эрик Питерс. В составе «Бернли» отличились Крис Вуд и Джимми Данн.

«Лестер» одержал вторую победу подряд на старте чемпионата, набрал шесть очков и вышел на первое место в АПЛ. «Бернли», пропускавший первый тур, не имеет очков в активе.

В следующем туре «Лестер» 27 сентября на выезде сыграет с «Манчестер Сити». «Бернли» днем раньше на своем поле примет «Саутгемптон».

Лестер
4:2
Первый тайм: 1:1
Бернли
 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Замены Гончаренко сработали. ЦСКА почти догнал «Зенит»
«Спартак» разобрался с «Рубином» Слуцкого и без Жиго
Самый дорогой кипер мира подарил гол и победу «Ливерпулю»
«Локомотив» победил. Но смотреть на него тяжело
«Ювентус» победил в первом матче под руководством Пирло
«Реал» забуксовал на старте. Зидана остановили в Сан-Себастьяне
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь