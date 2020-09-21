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00:16 (мск), источник: ТАСС

«Ювентус» победил «Сампдорию» в первом матче под руководством Пирло

ТАСС, 20 сентября. Туринский «Ювентус» обыграл «Сампдорию» со счетом 3:0 в матче первого тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AP 2020

Голами в составе победителей отметились Деян Кулушевски (12-я минута), Леонардо Бонуччи (79) и Криштиану Роналду (89).

Для 20-летнего Кулушевски, который в межсезонье пополнил состав действующего чемпиона, этот мяч стал первым в составе «Ювентуса». Также первую официальную встречу на посту главного тренера команды провел бывший игрок «Ювентуса» Андреа Пирло. В конце июля он возглавил молодежную команду, а 8 августа — главную после увольнения Маурицио Сарри.

«Сампдория» не побеждала «Ювентус» в гостях с 6 января 2013 года (2:1), уступив с тех пор в семи матчах и один раз сыграв вничью. На данный момент клуб возглавляет Клаудио Раньери, который в 2007—2009 годах работал в «Ювентусе».

Во втором туре «Ювентус» 27 сентября сыграет в гостях с «Ромой». «Сампдория» 26 сентября примет вернувшийся в серию А «Беневенто».

«Наполи» в другой встрече игрового дня победил на выезде «Парму» (2:0), «Дженоа» разгромил дома «Кротоне» (4:1), «Сассуоло» на своем поле сыграл вничью с «Кальяри» (1:1).

Ювентус
3:0
Первый тайм: 1:0
Сампдория
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