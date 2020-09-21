«Ювентус» победил «Сампдорию» в первом матче под руководством Пирло

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Голами в составе победителей отметились Деян Кулушевски (12-я минута), Леонардо Бонуччи (79) и Криштиану Роналду (89).

Для 20-летнего Кулушевски, который в межсезонье пополнил состав действующего чемпиона, этот мяч стал первым в составе «Ювентуса». Также первую официальную встречу на посту главного тренера команды провел бывший игрок «Ювентуса» Андреа Пирло. В конце июля он возглавил молодежную команду, а 8 августа — главную после увольнения Маурицио Сарри.

«Сампдория» не побеждала «Ювентус» в гостях с 6 января 2013 года (2:1), уступив с тех пор в семи матчах и один раз сыграв вничью. На данный момент клуб возглавляет Клаудио Раньери, который в 2007—2009 годах работал в «Ювентусе».

Во втором туре «Ювентус» 27 сентября сыграет в гостях с «Ромой». «Сампдория» 26 сентября примет вернувшийся в серию А «Беневенто».