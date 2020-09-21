«Марсель» и «Лилль» разошлись миром в чемпионате Франции по футболу

Встреча в Марселе завершилась со счетом 1:1. На гол Луиса Араужо (47-я минута) хозяева ответили мячом Валера Жермена (85-я).

«Лилль», продливший беспроигрышную серию со старта чемпионата до четырех матчей, занимает пятую строчку с восемью очками. «Марсель» располагается на седьмой позиции, отставая на один балл.