«Марсель» и «Лилль» разошлись миром в чемпионате Франции по футболу
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Футболисты «Марселя» и «Лилля» сыграли вничью в матче четвертого тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Футболисты «Марселя» и «Лилля» сыграли вничью в матче четвертого тура чемпионата Франции.
Встреча в Марселе завершилась со счетом 1:1. На гол Луиса Араужо (47-я минута) хозяева ответили мячом Валера Жермена (85-я).
«Лилль», продливший беспроигрышную серию со старта чемпионата до четырех матчей, занимает пятую строчку с восемью очками. «Марсель» располагается на седьмой позиции, отставая на один балл.