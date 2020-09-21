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00:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Марсель» и «Лилль» разошлись миром в чемпионате Франции по футболу

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Футболисты «Марселя» и «Лилля» сыграли вничью в матче четвертого тура чемпионата Франции.

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Источник: Reuters

Встреча в Марселе завершилась со счетом 1:1. На гол Луиса Араужо (47-я минута) хозяева ответили мячом Валера Жермена (85-я).

«Лилль», продливший беспроигрышную серию со старта чемпионата до четырех матчей, занимает пятую строчку с восемью очками. «Марсель» располагается на седьмой позиции, отставая на один балл.

Марсель
1:1
Первый тайм: 0:0
Лилль
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