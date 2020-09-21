Лэмпард раскритиковал вратаря команды за ошибку в матче с «Ливерпулем»

«Челси» в воскресенье на своем поле уступил «Ливерпулю» со счетом 0:2. В эпизоде со вторым голом Кепа неудачно выполнил передачу, которую перехватил полузащитник «красных» Садио Мане и оформил дубль.
«Моя работа как тренера — попытаться вселить в Кепу уверенность. Это была явная ошибка, и Кепа с этим согласился, — приводит Би-би-си слова Лэмпарда, сказанные в эфире Sky Sports. — В первом тайме мы моментами демонстрировали опасные контратаки. Сегодня я во многом счастливее, чем после матча с “Брайтоном”. Я увидел дух и желание защищаться, полузащита выкладывалась на все 100. Я очень доволен тем, как мы защищались. Нам нужно время. Наши цели и ожидания выше, но я видел характер и силу духа».
«Супер игра, — отметил главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп. — Действительно хорошая игра от обеих команд. Наш футбол в первом тайме мне понравился. После красной карточки (в конце первого тайма) пошла другая игра».