Лэмпард раскритиковал вратаря команды за ошибку в матче с «Ливерпулем»

«Моя работа как тренера — попытаться вселить в Кепу уверенность. Это была явная ошибка, и Кепа с этим согласился, — приводит Би-би-си слова Лэмпарда, сказанные в эфире Sky Sports. — В первом тайме мы моментами демонстрировали опасные контратаки. Сегодня я во многом счастливее, чем после матча с “Брайтоном”. Я увидел дух и желание защищаться, полузащита выкладывалась на все 100. Я очень доволен тем, как мы защищались. Нам нужно время. Наши цели и ожидания выше, но я видел характер и силу духа».