«Реал» забуксовал на старте. Зидана остановили в Сан-Себастьяне
Чемпион начал турнир с неожиданной ничьей с «Реал Соcьедад».
Чемпион начал турнир с неожиданной ничьей с «Реал Соcьедад».
Возвращение Зинедина Зидана принесло «Реалу» не только чемпионский титул. Мадрид
«Реал» в сравнении с «Барсой» живет даже
Одна из причин временного расставания с Рейниером — вечный для «Реала» перебор легионеров, не имеющих гражданства ЕС. Вакансий всего три, и перед прошлым сезоном Родригу попал в заявку только после того, как уругваец Вальверде стал обладателем испанского паспорта. Как и Рейниер, в арендах должен окрепнуть Кубо. В «Реале» рассчитывают, что невероятно талантливый японец вернется в клуб таким же возмужавшим, как Эдегор. Норвежец серьезно прибавил в «Витессе» под началом Леонида Слуцкого и так здорово провел минувший сезон в ла лиге, что Зидан принял решение досрочно прервать рассчитанную на два года аренду в «Реал Сосьедад».
И в первом же туре, который мадридцы проводили как раз в
В любимой гибридной схеме, где 4−3−3 плавно переходят в 4−2−3−1, Зидан отрядил Эдегора с тройку центральных полузащитников. Фактически норвежец выполнял функции «десятки», играя заметно выше Крооса и Модрича и очень близко к Бензема. Все это очень напоминало доигровку прошлого чемпионата, когда в ряде матчей у «Реала» аналогичная роль отводилась Азару, а на флангах атаки, как и в воскресенье, действовали Винисиус Жуниор с Родригу.
Против топовых соперников это рискованно — там не обойтись без Каземиру и Вальверде. И летом делал это с басками Зидан сыграл более прагматично, среагировав на фиаско в кубковом четвертьфинале (3:4), однако сейчас баски были ослаблены потерями группы важных исполнителей. «Реал» собирался доминировать и делал это с первых минут. Самой яркой фигурой первого тайма оказался Менди, тогда как его партнерам не хватало удачи в завершении. Проводивший 350-й матч в ла лиге Бензема, после классной комбинации в момент удара поскользнулся, а эффектная атака Серхио Рамоса почти на ленточке была заблокирована защитником. В итоге все мадридские моменты перевесил эпизод с участием Оярсабаля и Исака, который не завершился голом только благодаря невероятному спасению Куртуа.
Едва начался второй тайм, и в дальний угол едва не попал Барренечеа. Эта угроза словно переключила скорости мадридцев на более высокие. Давление усилилось, Алексу Ремиро пришлось переходить в режим спасателя. Уже прилично раскачанную оборону хозяев на решающем отрезке вышли додавливать Каземиру с Вальверде и 20-летний Марвин, для которого это была первая игра за главную команду «Реала». Сотвори
Вместо нее — всего лишь нулевая ничья. Стартовавшему со второго тура чемпиону не хватило изюминки. Конечно, с возвращением Иско, Азара и Асенсио, который забрал себе 11-й номер после ухода Бэйла, у Зидана будет больше опций в атаке. На старте же она забуксовала.
Реал Сосьедад — Реал.