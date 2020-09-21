«Реал» забуксовал на старте. Зидана остановили в Сан-Себастьяне

Источник: Спорт-Экспресс

Мадридское спокойствие

Возвращение Зинедина Зидана принесло «Реалу» не только чемпионский титул. Мадрид наконец-то обрел спокойствие. То, что свойственно топ-клубам в их лучшие годы, и то, что только снится «Барселоне». Даже после завершения эпопеи с так и не состоявшимся уходом Месси сине-гранатовые генерируют отрицательные новости в ежедневном режиме. Только в последние дни активно обсуждались не самое красивое расставание с Луисом Суаресом, возможный вотум недоверия президенту каталонцев Жозепу Бартомеу, а также информация о том, что Роналд Куман не рассчитывает в этом сезоне на Рики Пуча. Тренер пояснил, что верит в игрока, которого называют новым Иньестой, но ради игровой практики посоветовал ему отправиться в аренду.

«Реал» в сравнении с «Барсой» живет даже как-то скучно. Очевидных проблем у бланкос и раньше не было, а сейчас Зидану станет даже проще, так как на пресс-конференциях француза наконец-то перестанут донимать бесконечными вопросами о Бэйле и Хамесе Родригесе. Колумбиец уже забивает за «Эвертон», а валлиец в субботу вернулся в родной «Тоттенхэм». Кроме того, «Королевский клуб» продал Браима Диаса, Хакими, Регилона и снова отдал в аренду Дани Себальоса. А юный бразилец Рейниер отправился дозревать в Дортмунд.

Возвращение Эдегора

Одна из причин временного расставания с Рейниером — вечный для «Реала» перебор легионеров, не имеющих гражданства ЕС. Вакансий всего три, и перед прошлым сезоном Родригу попал в заявку только после того, как уругваец Вальверде стал обладателем испанского паспорта. Как и Рейниер, в арендах должен окрепнуть Кубо. В «Реале» рассчитывают, что невероятно талантливый японец вернется в клуб таким же возмужавшим, как Эдегор. Норвежец серьезно прибавил в «Витессе» под началом Леонида Слуцкого и так здорово провел минувший сезон в ла лиге, что Зидан принял решение досрочно прервать рассчитанную на два года аренду в «Реал Сосьедад».

И в первом же туре, который мадридцы проводили как раз в Сан-Себастьяне, Эдегор появился в стартовом составе. В свою очередь у хозяев в запасе остался их самый именитый новичок Давид Сильва, который переболел коронавирусом и вернулся к тренировкам только в начале недели. Стоит напомнить, что его переход в баскский клуб получился скандальным, ведь бывший капитан «Манчестер Сити» собирался подписать контракт с «Лацио», и в Риме обиделись на резко изменившего планы ветерана.

Доминирование без завершения

В любимой гибридной схеме, где 4−3−3 плавно переходят в 4−2−3−1, Зидан отрядил Эдегора с тройку центральных полузащитников. Фактически норвежец выполнял функции «десятки», играя заметно выше Крооса и Модрича и очень близко к Бензема. Все это очень напоминало доигровку прошлого чемпионата, когда в ряде матчей у «Реала» аналогичная роль отводилась Азару, а на флангах атаки, как и в воскресенье, действовали Винисиус Жуниор с Родригу.

Против топовых соперников это рискованно — там не обойтись без Каземиру и Вальверде. И летом делал это с басками Зидан сыграл более прагматично, среагировав на фиаско в кубковом четвертьфинале (3:4), однако сейчас баски были ослаблены потерями группы важных исполнителей. «Реал» собирался доминировать и делал это с первых минут. Самой яркой фигурой первого тайма оказался Менди, тогда как его партнерам не хватало удачи в завершении. Проводивший 350-й матч в ла лиге Бензема, после классной комбинации в момент удара поскользнулся, а эффектная атака Серхио Рамоса почти на ленточке была заблокирована защитником. В итоге все мадридские моменты перевесил эпизод с участием Оярсабаля и Исака, который не завершился голом только благодаря невероятному спасению Куртуа.

Едва начался второй тайм, и в дальний угол едва не попал Барренечеа. Эта угроза словно переключила скорости мадридцев на более высокие. Давление усилилось, Алексу Ремиро пришлось переходить в режим спасателя. Уже прилично раскачанную оборону хозяев на решающем отрезке вышли додавливать Каземиру с Вальверде и 20-летний Марвин, для которого это была первая игра за главную команду «Реала». Сотвори что-то недавний участник юношеской Лиги чемпионов, получилась бы красивая история.

Вместо нее — всего лишь нулевая ничья. Стартовавшему со второго тура чемпиону не хватило изюминки. Конечно, с возвращением Иско, Азара и Асенсио, который забрал себе 11-й номер после ухода Бэйла, у Зидана будет больше опций в атаке. На старте же она забуксовала.