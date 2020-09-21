«Интер» объявил о прибытии Видаля в Милан
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль прибыл в Милан для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с «Интером».
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль прибыл в Милан для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с «Интером».
Итальянский клуб опубликовал фотографию футболиста в Twitter.
По информации СМИ, чилийский футболист заключит с командой соглашение на два года с возможностью продления на третий сезон. Отмечается, что зарплата игрока составит €6 млн в год плюс бонусы.
Видаль перешел в «Барселону» в 2018 году. Всего он принял участие в 96 матчах, в которых забил 11 мячей.
Ранее стали известны финансовые подробности перехода Видаля в «Интер».