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11:10 (мск), источник: Vesti.kz

Нидерландский клуб форварда «Астаны» потерпел второе поражение в чемпионате

Исход игры решился во втором тайме.

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«Неймеген», за который выступает футболист «Астаны» и сборной Кюрасао Рангело Янга, проиграл на своем поле «Алмере» в четвертом туре в эрстедивизи (второй по силе дивизион), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 57-й минуте забил Дэймон Мирани.

Благодаря этой победе «Алмере» набрал десять очков и вышел на первое место в таблице. «Неймеген», потерпев второе поражение в чемпионате, с отставанием на четыре балла расположился на восьмой позиции из 20.

Отметим, что Янга вышел в стартовом составе, но результативными действиями не отметился. Хотя в своем активе имеет уже два гола за новую команду.

28-летний нападающий перешел в «Неймеген» в летнее межсезонье на правах аренды. Правами на него обладает «Астана», с которой у него действует контракт до 30 июня 2022 года. В казахстанский клуб легионер перебрался в 2018 году и провел за него 40 матчей, в которых отличился десять раз.

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