Нидерландский клуб форварда «Астаны» потерпел второе поражение в чемпионате
Исход игры решился во втором тайме.
Исход игры решился во втором тайме.
«Неймеген», за который выступает футболист «Астаны» и сборной Кюрасао Рангело Янга, проиграл на своем поле «Алмере» в четвертом туре в эрстедивизи (второй по силе дивизион), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 57-й минуте забил Дэймон Мирани.
Благодаря этой победе «Алмере» набрал десять очков и вышел на первое место в таблице. «Неймеген», потерпев второе поражение в чемпионате, с отставанием на четыре балла расположился на восьмой позиции из 20.
Отметим, что Янга вышел в стартовом составе, но результативными действиями не отметился. Хотя в своем активе имеет уже два гола за новую команду.
28-летний нападающий перешел в «Неймеген» в летнее межсезонье на правах аренды. Правами на него обладает «Астана», с которой у него действует контракт до 30 июня 2022 года. В казахстанский клуб легионер перебрался в 2018 году и провел за него 40 матчей, в которых отличился десять раз.