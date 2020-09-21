Нидерландский клуб форварда «Астаны» потерпел второе поражение в чемпионате

«Неймеген», за который выступает футболист «Астаны» и сборной Кюрасао Рангело Янга, проиграл на своем поле «Алмере» в четвертом туре в эрстедивизи (второй по силе дивизион), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 57-й минуте забил Дэймон Мирани.

Благодаря этой победе «Алмере» набрал десять очков и вышел на первое место в таблице. «Неймеген», потерпев второе поражение в чемпионате, с отставанием на четыре балла расположился на восьмой позиции из 20.

Отметим, что Янга вышел в стартовом составе, но результативными действиями не отметился. Хотя в своем активе имеет уже два гола за новую команду.