Казахстанский футболист подпишет контракт с испанским клубом

Воспитанник казахстанского футбола Дмитрий Бачек перейдет в испанский клуб «Побленсе». О подписании контракта будет объявлено в ближайшее время, сообщает «РБ-Спорт Казахстан».

Читайте также Бельгийский клуб с казахстанским футболистом в составе вылетел из Кубка страны

Лидер молодежной сборной Казахстана по окончании сезона 2019 года покинул родной «Шахтер» из Караганды. После этого он оставался без клуба и из-за отсутствия игровой практики на сентябрьские отборочные матчи казахстанской «молодежки» не вызывался.

Напомним, что перед началом 2020 года Бачек проходил просмотр в «Хайдуке» из Сплита, но хорваты не успели заявить его до закрытия трансферного периода.

Ранее 19-летним казахстанцем интересовался немецкий «Штутгарт».