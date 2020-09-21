Казахстанский футболист подпишет контракт с испанским клубом
Ранее им интересовалась команда из бундеслиги.
Ранее им интересовалась команда из бундеслиги.
Воспитанник казахстанского футбола Дмитрий Бачек перейдет в испанский клуб «Побленсе». О подписании контракта будет объявлено в ближайшее время, сообщает «РБ-Спорт Казахстан».
Лидер молодежной сборной Казахстана по окончании сезона 2019 года покинул родной «Шахтер» из Караганды. После этого он оставался без клуба и
Напомним, что перед началом 2020 года Бачек проходил просмотр в «Хайдуке» из Сплита, но хорваты не успели заявить его до закрытия трансферного периода.
Ранее 19-летним казахстанцем интересовался немецкий «Штутгарт».
«Побленсе» выступает в Сегунде B чемпионата Испании (третий по силе дивизион).