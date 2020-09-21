Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Ахмат
Футбол. Зарубежный
20:00
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:15
Вулверхэмптон Уондерерс
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20.09
Реал Сосьедад
Реал
00
Футбол. Зарубежный
20.09
Марсель
Лилль
11
Все события
Фоторепортажи
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
12:53 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист подпишет контракт с испанским клубом

Ранее им интересовалась команда из бундеслиги.

Наверх

Воспитанник казахстанского футбола Дмитрий Бачек перейдет в испанский клуб «Побленсе». О подписании контракта будет объявлено в ближайшее время, сообщает «РБ-Спорт Казахстан».

Читайте также
Бельгийский клуб с казахстанским футболистом в составе вылетел из Кубка страны

Лидер молодежной сборной Казахстана по окончании сезона 2019 года покинул родной «Шахтер» из Караганды. После этого он оставался без клуба и из-за отсутствия игровой практики на сентябрьские отборочные матчи казахстанской «молодежки» не вызывался.

Напомним, что перед началом 2020 года Бачек проходил просмотр в «Хайдуке» из Сплита, но хорваты не успели заявить его до закрытия трансферного периода.

Ранее 19-летним казахстанцем интересовался немецкий «Штутгарт».

«Побленсе» выступает в Сегунде B чемпионата Испании (третий по силе дивизион).

Читайте также
Зарина Дияс выиграла впервые с января и прервала серию из семи поражений
«Спартак» воспользовался осечкой чемпиона и догнал «Зенит»
«Интер» объявил о прибытии игрока «Барселоны» для медосмотра
«Локомотив» не хочет играть. Такие прецеденты сорвут сезон КХЛ
Против экс-чемпиона Ф-1 подано 145 судебных исков
Защитник «Барселоны» близок к переходу в клуб АПЛ
Биатлонистка сборной России объявила о пропуске сезона
Лэмпард раскритиковал вратаря за ошибку в матче с «Ливерпулем»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь