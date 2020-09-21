Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Ахмат
Футбол. Зарубежный
20:00
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:15
Вулверхэмптон Уондерерс
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20.09
Реал Сосьедад
Реал
00
Футбол. Зарубежный
20.09
Марсель
Лилль
11
Все события
Фоторепортажи
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
14:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» осталась недовольна работой Эшуорта и продолжила поиски нового тренера

Команда на ранней стадии вылетела из еврокубков.

Наверх

Руководство «Астаны» недовольно работой исполнительного директора Пола Эшуорта на посту главного тренера и продолжит переговоры с потенциальными кандидатами на эту должность, сообщает Meta-ratings.kz.

При англичанине команда потеряла очки в двух матчах КПЛ, сыграв вничью с «Таразом» (1:1) и «Шахтером» (1:1), а также выиграла у «Ордабасы» (2:1) благодаря двум голам с пенальти. Теперь столичный клуб отстает от лидирующего «Кайрата» на шесть очков.

Астана (Нур-Султан)

В настоящее время руководство клуба ведет переговоры с несколькими зарубежными специалистами, которые могли бы занять должность главного тренера.

Отмечается, что наставник «Окжетпеса» Андрей Карпович в списке главных кандидатов на эту вакансию уже не фигурирует, хотя и имеет определенные шансы.

Главной неудачей «Астаны» в текущем сезоне считается ранний вылет из еврокубков. При Эшуорте команда проиграла «Будучности» из Черногории (0:1) на стадии второго отборочного раунда Лиги Европы. Еврокубковый путь казахстанский клуб начинал в Лиге чемпионов, где в первом раунде крупно уступил «Динамо-Бресту» (3:6).

Напомним, что Эшуорт исполняет обязанности главного тренера после того, как столичный клуб и чешский специалист Михал Билек решили расторгнуть контракт по ободному согласию сторон.

Читайте также
Зарина Дияс выиграла впервые с января и прервала серию из семи поражений
«Спартак» воспользовался осечкой чемпиона и догнал «Зенит»
«Интер» объявил о прибытии игрока «Барселоны» для медосмотра
«Локомотив» не хочет играть. Такие прецеденты сорвут сезон КХЛ
Против экс-чемпиона Ф-1 подано 145 судебных исков
Защитник «Барселоны» близок к переходу в клуб АПЛ
Биатлонистка сборной России объявила о пропуске сезона
Лэмпард раскритиковал вратаря за ошибку в матче с «Ливерпулем»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь