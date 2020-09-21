«Астана» осталась недовольна работой Эшуорта и продолжила поиски нового тренера

Руководство «Астаны» недовольно работой исполнительного директора Пола Эшуорта на посту главного тренера и продолжит переговоры с потенциальными кандидатами на эту должность, сообщает Meta-ratings. kz.

При англичанине команда потеряла очки в двух матчах КПЛ, сыграв вничью с «Таразом» (1:1) и «Шахтером» (1:1), а также выиграла у «Ордабасы» (2:1) благодаря двум голам с пенальти. Теперь столичный клуб отстает от лидирующего «Кайрата» на шесть очков.

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В настоящее время руководство клуба ведет переговоры с несколькими зарубежными специалистами, которые могли бы занять должность главного тренера.

Отмечается, что наставник «Окжетпеса» Андрей Карпович в списке главных кандидатов на эту вакансию уже не фигурирует, хотя и имеет определенные шансы.