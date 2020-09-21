«Астана» осталась недовольна работой Эшуорта и продолжила поиски нового тренера
Команда на ранней стадии вылетела из еврокубков.
Команда на ранней стадии вылетела из еврокубков.
Руководство «Астаны» недовольно работой исполнительного директора Пола Эшуорта на посту главного тренера и продолжит переговоры с потенциальными кандидатами на эту должность, сообщает
При англичанине команда потеряла очки в двух матчах КПЛ, сыграв вничью с «Таразом» (1:1) и «Шахтером» (1:1), а также выиграла у «Ордабасы» (2:1) благодаря двум голам с пенальти. Теперь столичный клуб отстает от лидирующего «Кайрата» на шесть очков.
В настоящее время руководство клуба ведет переговоры с несколькими зарубежными специалистами, которые могли бы занять должность главного тренера.
Отмечается, что наставник «Окжетпеса» Андрей Карпович в списке главных кандидатов на эту вакансию уже не фигурирует, хотя и имеет определенные шансы.
Главной неудачей «Астаны» в текущем сезоне считается ранний вылет из еврокубков. При Эшуорте команда проиграла «Будучности» из Черногории (0:1) на стадии второго отборочного раунда Лиги Европы. Еврокубковый путь казахстанский клуб начинал в Лиге чемпионов, где в первом раунде крупно уступил «Динамо-Бресту» (3:6).
Напомним, что Эшуорт исполняет обязанности главного тренера после того, как столичный клуб и чешский специалист Михал Билек решили расторгнуть контракт по ободному согласию сторон.