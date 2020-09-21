«Актобе» забил пять голов и одержал первую победу в сезоне
«Акжайык» потерял очки, а «Алтай» разгромил соперника.
«Акжайык» потерял очки, а «Алтай» разгромил соперника.
«Актобе» одержал первую победу в сезоне первой лиги, разгромив в третьем туре «Байконур» со счетом 5:0.
В составе победителей дубль оформил Бобан Джорджевич (25-я и 61-я минуты), еще по разу отличились Олег Чернышов (1-я), Владислав Прокопенко (41-я) и Рифат Нурмугамет (88-я).
В другом матче третьего тура уральский «Акжайык» сыграл вничью с талдыкорганским «Жетысу Б» — 1:1. На гол Олега Хромцова (55-я) соперник ответил точным ударом Едиге Оралбая (56-я).
«Алтай» из ВКО разгромил «Мактаарал» со счетом 3:0. В составе победителей голы забили Ерсултан Торекул (11-я), Ислам Чесноков (54-я) и Бекжан Сергали (89-я).