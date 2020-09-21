Кирилл Премудров признан лучшим игроком 24-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В гостевом матче с «Городеей» торпедовцы выиграли со счетом 3:1, а 28-летний Кирилл Премудров оформил голевой дубль.
Турнирное положение: БАТЭ — 49 очков (24 матча), «Шахтер» — 46 (24), «Неман» — 44 (24), «Торпедо-БелАЗ» — 41 (24), «Ислочь» — 41 (24), «Рух» — 36 (24), «Динамо» (Брест) — 35 (22), «Энергетик-БГУ» — 34 (23), «Динамо» (Минск) — 33 (23), «Витебск» — 31 (24), «Славия» — 27 (22), «Минск» — 25 (22), «Слуцк» — 21 (22), «Городея» — 20 (24), «Белшина» — 20 (24), «Смолевичи» — 14 (22).
Бомбардирскую гонку 30-го чемпионата Беларуси возглавляют Максим Скавыш (БАТЭ) и Джасурбек Яхшибоев («Шахтер»), забившие по 13 мячей.
В следующем туре встречаются:
«Энергетик-БГУ» — «Ислочь», «Городея» — «Славия», «Торпедо-БелАЗ» — «Неман», «Рух» — «Слуцк»;.
«Белшина» — «Шахтер», «Динамо» (Минск) — «Витебск», БАТЭ — «Динамо» (Брест);.