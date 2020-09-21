Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Ахмат
Футбол. Зарубежный
20:00
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:15
Вулверхэмптон Уондерерс
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20.09
Реал Сосьедад
Реал
00
Футбол. Зарубежный
20.09
Марсель
Лилль
11
Все события
Фоторепортажи
8Какой позор! «Динамо» вылетело из Лиги Европы
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
14:52 (мск), источник: БЕЛТА

Кирилл Премудров признан лучшим игроком 24-го тура футбольного чемпионата Беларуси

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник жодинского «Торпедо-БелАЗа» Кирилл Премудров признан лучшим игроком 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В гостевом матче с «Городеей» торпедовцы выиграли со счетом 3:1, а 28-летний Кирилл Премудров оформил голевой дубль.

Турнирное положение: БАТЭ — 49 очков (24 матча), «Шахтер» — 46 (24), «Неман» — 44 (24), «Торпедо-БелАЗ» — 41 (24), «Ислочь» — 41 (24), «Рух» — 36 (24), «Динамо» (Брест) — 35 (22), «Энергетик-БГУ» — 34 (23), «Динамо» (Минск) — 33 (23), «Витебск» — 31 (24), «Славия» — 27 (22), «Минск» — 25 (22), «Слуцк» — 21 (22), «Городея» — 20 (24), «Белшина» — 20 (24), «Смолевичи» — 14 (22).

Белорусская Высшая Лига

Бомбардирскую гонку 30-го чемпионата Беларуси возглавляют Максим Скавыш (БАТЭ) и Джасурбек Яхшибоев («Шахтер»), забившие по 13 мячей.

В следующем туре встречаются:

26 сентября.

«Энергетик-БГУ» — «Ислочь», «Городея» — «Славия», «Торпедо-БелАЗ» — «Неман», «Рух» — «Слуцк»;.

27 сентября.

«Белшина» — «Шахтер», «Динамо» (Минск) — «Витебск», БАТЭ — «Динамо» (Брест);.

28 сентября.

«Минск» — «Смолевичи».

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Марина Александрова восхитила поклонников утонченной фигурой в бикини
«Спартак» воспользовался осечкой чемпиона и догнал «Зенит»
Иван Ракитич ушел из сборной Хорватии по футболу
Фанаты увидели тренировку Косторной у Плющенко и восхитились
Болельщики гостевых команд получили разрешение на посещение РПЛ
Результат фигуристки на КР аннулирован из-за гражданства Израиля
Гараничев и Малышко — все? Десять выводов по итогам летнего ЧР
Лэмпард раскритиковал вратаря за ошибку в матче с «Ливерпулем»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь