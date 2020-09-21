Футболист «Манчестер Сити» Гюндоган заразился коронавирусом
ТАСС, 21 сентября. Тест на коронавирус полузащитника английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана показал положительный результат. Об этом сообщает
ТАСС, 21 сентября. Тест на коронавирус полузащитника английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана показал положительный результат. Об этом сообщает
29-летний немец ушел на 10-дневный карантин.
В прошедшем сезоне Гюндоган провел за клуб 50 матчей, забил пять мячей и отдал пять голевых передач.
«Манчестер Сити» стартует в новом сезоне Английской