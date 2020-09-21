Время перестройки? Кто может уйти из «Астаны» после этого сезона

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Флагман казахстанского футбола переживает тяжелые времена и, похоже, готов к масштабным изменениям в составе. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, с кем из ведущих игроков «Астана» может попрощаться в конце 2020 года.

Ненад Эрич

Капитан «Астаны» уже говорил о том, что его нынешний клуб будет последним в карьере. По выступлениям Эрича в сезоне-2020 сложно делать однозначные выводы, поскольку сыграл он не слишком много. Вероятность того, что вратарь завершит карьеру игрока, высока, но при этом в «Астане» могут оставить Ненада уже в другой роли, то есть в качестве менеджера.

Астана (Нур-Султан) Все о команде

Дмитрий Шомко

В интервью Vesti.kz Шомко сам заговорил о возможном уходе из «Астаны» и завершении контракта. Нынешний сезон для игрока, как для и всего клуба, складывается неудачно, именно поэтому шансы на смену команды и даже лиги со стороны Дмитрия достаточно высоки. У «Астаны» нет четкой альтернативы на позицию Шомко, тем более, в таком случае нужен будет игрок с необходимым паспортом. Учитывая заканчивающийся контракт, сложность в поиске игрока такого же уровня без статуса легионера и огромную историю самого футболиста в клубе, все становится уже не так однозначно, и «Астана» может попытаться сохранить одного из лидеров команды.

Евгений Постников

Неожиданно позиция центрального защитника в Астане стало проблемной. После ухода Марина Аничича не удалось найти столь же стабильного и классного игрока. В этот же период наступила стагнация в игре другого центрбека Евгения Постникова. В следующем году экс-игроку сборной Казахстана будет 35 лет — значительный возраст, который не добавляет поводов для того, чтобы продолжать делать ставку на Постникова.

Иван Маевский

Один из самых стабильных игроков «Астаны» переживает кризис вместе с командой в этом году. Отчетливо заметно, как сильно страдает вся игры «Астаны», если Маевский находится не в оптимальной форме. Клуб еще зимой прорабатывал другие варианты на замену Маевскому, но в итоге стороны договорились о новом контракте и вопрос отпал. После нынешнего сезона поиск игрока в центральную ось снова может быть актуален, поскольку у белорусского хавбека завершается контракт и, опять же, футболист не молодеет — ему 32 года.

Юрий Логвиненко

К сожалению, самый талантливый центральный защитник своего поколения в последние годы мучается из-за травм. С одной стороны, у «Астаны» практически нет вариантов в позицию опорника или центрбека среди казахстанцев, но с другой стороны — клуб смотрит на возраст, высокую периодичность травм, и вывод тут намечается иной. Вероятно, именно по фигуре Логвиненко в клубе могут возникнуть наиболее серьезные дискуссии, поскольку опыт и класс игрока остается крайне востребованным хотя бы на уровне КПЛ.