«Кайрат» одержал шестую подряд победу и увеличил отрыв от «Астаны»
Отличился лучший бомбардир алматинцев.
Отличился лучший бомбардир алматинцев.
Алматинский «Кайрат» одержал победу над петропавловским «Кызыл-Жар СК» в девятом туре казахстанской
Встреча команд прошла в Талгаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Кайрата». Автором единственного гола стал лучший бомбардир алматинцев Абат Аймбетов, отличившийся на 27-й минуте. Для форварда это пятый гол в сезоне.
«Кайрат», одержавший шестую победу подряд, с 24 очками упрочил лидерство в турнирной таблице, увеличив отрыв от «Астаны» (15).
В активе «Кызыл-Жар СК» осталось семь баллов.