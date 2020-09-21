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15:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» одержал шестую подряд победу и увеличил отрыв от «Астаны»

Отличился лучший бомбардир алматинцев.

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Алматинский «Кайрат» одержал победу над петропавловским «Кызыл-Жар СК» в девятом туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кайрат (Алма-Ата)

Встреча команд прошла в Талгаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Кайрата». Автором единственного гола стал лучший бомбардир алматинцев Абат Аймбетов, отличившийся на 27-й минуте. Для форварда это пятый гол в сезоне.

Казахстанская Премьер-Лига

«Кайрат», одержавший шестую победу подряд, с 24 очками упрочил лидерство в турнирной таблице, увеличив отрыв от «Астаны» (15).

Во время загрузки произошла ошибка.

В активе «Кызыл-Жар СК» осталось семь баллов.

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