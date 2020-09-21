«Кайрат» одержал шестую подряд победу и увеличил отрыв от «Астаны»

Встреча команд прошла в Талгаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Кайрата». Автором единственного гола стал лучший бомбардир алматинцев Абат Аймбетов, отличившийся на 27-й минуте. Для форварда это пятый гол в сезоне.