Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Ахмат
Футбол. Зарубежный
20:00
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:15
Вулверхэмптон Уондерерс
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20.09
Реал Сосьедад
Реал
00
Футбол. Зарубежный
20.09
Марсель
Лилль
11
Все события
Фоторепортажи
8Какой позор! «Динамо» вылетело из Лиги Европы
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
16:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Они точно покинут клуб». Эшуорт — о чистке состава, своем будущем в «Астане» и выходе из кризиса

Также специалист высказался о состоянии команды.
Наверх

Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Пол Эшуорт рассказал о возможности выхода из кризисной ситуации, заканчивающихся контрактах футболистов, а также о нынешнем состоянии команды.

— Команда после ряда неудачных результатов находится не в самом лучшем состоянии, над футболистами и тренерским штабом довлеет результат. Самое главное, что есть понимание, что лишь общими усилиями, мы способны переломить ситуацию.

— Многие отмечают, что вам все-таки удалось поменять рисунок игры, по крайней мере это было видно по играм с «Ордабасы» и «Шахтером». Значит ли, что команда начинает выходить из кризиса?
— Самое красивое в футболе — это результат. На данный момент болельщиков, прессу и спонсоров не интересует, в какой футбол мы играем, всем нужен результат. Надеюсь, что уже с матча с «Кайсаром» команда вновь будет радовать своих почитателей победами.

— И все-таки вы пока работаете с приставкой «И. о.». Значит ли это, что все-таки команде стоит ждать нового тренера?
— Когда руководство мне предложило возглавить команду, изначально было обговорено, что работа по поиску главного тренера будет вестись. Но мне важно сейчас качественно делать свою работу, раз мне доверили быть тренером, я должен помочь команде выбраться из кризиса и вернуться на победный путь. Но повторюсь, что одного моего желания мало, сейчас мы все, в том числе и болельщики, должны объединиться и найти возможность переломить ситуацию.

— В интернете активно муссируется информация о том, что уже определен список из 10−12 футболистов, которые покинут команду по итогам сезона. Так ли это?
— Сейчас всем нам важно наладить дела в команде, а насчет контрактов нужно будет думать по итогам сезона. Понятно, что у нас есть футболисты, чьи контракты завершаются в конце 2020 года, но это не значит, что они точно покинут «Астану». В нашем составе собраны игроки с очень высокими характеристиками, иначе их бы здесь не было, и сейчас нам нужно усилие каждого из них, чтоб исправить ситуацию.

— В этом списке есть и фамилия любимца публики Ненада Эрича. Готова ли «Астана» расстаться с ним?
— Ненад — это капитан команды, для меня абсолютный лидер и первый номер в данный момент. У него действительно контракт подходит к концу. Сейчас нам важно исправить ситуацию, в которой оказалась команда, потом, я уверен, мы сядем и обсудим его будущее.

Всех в карантин, или почему "Барыс" не смог найти замену заболевшим в системе клуба для игр в КХЛ
«Спартак» воспользовался осечкой чемпиона и догнал «Зенит»
Иван Ракитич ушел из сборной Хорватии по футболу
Фанаты увидели тренировку Косторной у Плющенко и восхитились
Болельщики гостевых команд получили разрешение на посещение РПЛ
Результат фигуристки на КР аннулирован из-за гражданства Израиля
Гараничев и Малышко — все? Десять выводов по итогам летнего ЧР
Лэмпард раскритиковал вратаря за ошибку в матче с «Ливерпулем»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь