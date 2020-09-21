«Они точно покинут клуб». Эшуорт — о чистке состава, своем будущем в «Астане» и выходе из кризиса

Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Пол Эшуорт рассказал о возможности выхода из кризисной ситуации, заканчивающихся контрактах футболистов, а также о нынешнем состоянии команды.

— Команда после ряда неудачных результатов находится не в самом лучшем состоянии, над футболистами и тренерским штабом довлеет результат. Самое главное, что есть понимание, что лишь общими усилиями, мы способны переломить ситуацию.

— Многие отмечают, что вам все-таки удалось поменять рисунок игры, по крайней мере это было видно по играм с «Ордабасы» и «Шахтером». Значит ли, что команда начинает выходить из кризиса?

— Самое красивое в футболе — это результат. На данный момент болельщиков, прессу и спонсоров не интересует, в какой футбол мы играем, всем нужен результат. Надеюсь, что уже с матча с «Кайсаром» команда вновь будет радовать своих почитателей победами.

— И все-таки вы пока работаете с приставкой «И. о.». Значит ли это, что все-таки команде стоит ждать нового тренера?

— Когда руководство мне предложило возглавить команду, изначально было обговорено, что работа по поиску главного тренера будет вестись. Но мне важно сейчас качественно делать свою работу, раз мне доверили быть тренером, я должен помочь команде выбраться из кризиса и вернуться на победный путь. Но повторюсь, что одного моего желания мало, сейчас мы все, в том числе и болельщики, должны объединиться и найти возможность переломить ситуацию.

— В интернете активно муссируется информация о том, что уже определен список из 10−12 футболистов, которые покинут команду по итогам сезона. Так ли это?

— Сейчас всем нам важно наладить дела в команде, а насчет контрактов нужно будет думать по итогам сезона. Понятно, что у нас есть футболисты, чьи контракты завершаются в конце 2020 года, но это не значит, что они точно покинут «Астану». В нашем составе собраны игроки с очень высокими характеристиками, иначе их бы здесь не было, и сейчас нам нужно усилие каждого из них, чтоб исправить ситуацию.