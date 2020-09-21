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18:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Зарплата Луиса Суареса в «Атлетико» составит € 9 млн в год

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес согласовал условия контракта с мадридским «Атлетико» с зарплатой € 9 млн в год, утверждает Marca.

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Источник: Reuters

По данным источника, стороны договорились о двухлетнем соглашении. Сделка может состояться в ближайшее время. Если трансфер состоится, «Атлетико» может расстаться с нападающим Альваро Моратой, которым интересуется туринский «Ювентус». Сообщалось, что Суарес достиг соглашения с «Барселоной» о разрыве контракта.

Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 33-летний уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока с «Барселоной» действует до лета 2021 года.

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