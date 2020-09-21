Видаль — об уходе из «Барселоны»: Горжусь тем, что играл вместе с великими футболистами

«Сегодня я прощаюсь со всеми в “Барселоне”. Я ​​провёл два потрясающих года в этом замечательном клубе. Я очень горжусь тем, что надевал футболку этой команды, а также играл вместе с великими футболистами и очень хорошими людьми. Я хочу поблагодарить мою семью, партнёров по команде, тренеров, врачей, персонал и замечательных болельщиков, которые всегда проявляли ко мне большую любовь. Сегодня я начинаю новый этап в своей жизни, но они навсегда останутся в моём сердце. До скорой встречи, и, как всегда, вперёд, “Барселона”!» — написал Видаль в своём «инстаграме».