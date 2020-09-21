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21:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» решил устроить чистку состава

«Тобол» намерен расстаться с несколькими футболистами по окончании сезона. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Айдын Кожахмет.

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По его информации, костанайский клуб уже список лишних игроков. В него вошли грузинские полузащитники Джаба Канкава и Ника Квеквескири. На их место руководство «Тоболо» хочет пригласить исполнителей моложе и быстрее.

Ранее стало известно, что на чистку состава решилась и «Астана» после неудачного выступления в еврокубках. Сообщалось, что столичный клуб подготовил список из 10−12 футболистов, с которыми будет прекращено сотрудничество по завершении сезона.

Добавим, что «Тобол» с 13 очками после восьми туров занимает шестое место в турнирной таблице. «Астана» (15) идет второй, отставая от лидирующего «Кайрата» на девять баллов.

"Тобол" решил устроить чистку состава
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