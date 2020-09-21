«Тобол» решил устроить чистку состава

По его информации, костанайский клуб уже список лишних игроков. В него вошли грузинские полузащитники Джаба Канкава и Ника Квеквескири. На их место руководство «Тоболо» хочет пригласить исполнителей моложе и быстрее.

Ранее стало известно, что на чистку состава решилась и «Астана» после неудачного выступления в еврокубках. Сообщалось, что столичный клуб подготовил список из 10−12 футболистов, с которыми будет прекращено сотрудничество по завершении сезона.