«Тобол» решил устроить чистку состава
«Тобол» намерен расстаться с несколькими футболистами по окончании сезона. Об этом в своем
«Тобол» намерен расстаться с несколькими футболистами по окончании сезона. Об этом в своем
По его информации, костанайский клуб уже список лишних игроков. В него вошли грузинские полузащитники Джаба Канкава и Ника Квеквескири. На их место руководство «Тоболо» хочет пригласить исполнителей моложе и быстрее.
Ранее стало известно, что на чистку состава решилась и «Астана» после неудачного выступления в еврокубках. Сообщалось, что столичный клуб подготовил список из 10−12 футболистов, с которыми будет прекращено сотрудничество по завершении сезона.
Добавим, что «Тобол» с 13 очками после восьми туров занимает шестое место в турнирной таблице. «Астана» (15) идет второй, отставая от лидирующего «Кайрата» на девять баллов.