СМИ: владелец «Челси» Абрамович подозревается в незаконной покупке прав на футболистов

По информации источника, в специальном подразделении Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями ФИНСЕН (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network) считают, что бизнесмен покупал права на игроков, выступающих в других командах, через офшорную компанию, зарегистрированную на Виргинских островах. Отмечается, что речь идет о правах сразу на нескольких футболистов, один из которых — Андре Каррильо — в 2014 году играл против «Челси» в составе португальского «Спортинга».
Сообщается, что в 2016 году были выявлены подозрительные платежи на общую сумму, превышающую $1 млрд. Представитель Абрамовича заявил, что бизнесмен не нарушал никаких правил.
Возможность приобретать права на игроков вне клуба была запрещена в Английской премьер-лиге в 2008 году, на международном уровне подобная практика была запрещена в 2015 году. Абрамович является владельцем «Челси» с 2003 года.