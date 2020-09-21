СМИ: владелец «Челси» Абрамович подозревается в незаконной покупке прав на футболистов

По информации источника, в специальном подразделении Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями ФИНСЕН (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network) считают, что бизнесмен покупал права на игроков, выступающих в других командах, через офшорную компанию, зарегистрированную на Виргинских островах. Отмечается, что речь идет о правах сразу на нескольких футболистов, один из которых — Андре Каррильо — в 2014 году играл против «Челси» в составе португальского «Спортинга».