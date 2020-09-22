Дубль Ибрагимовича принес «Милану» победу над «Болоньей» в матче чемпионата Италии
ТАСС, 21 сентября. «Милан» на своем поле обыграл «Болонью» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.
ТАСС, 21 сентября. «Милан» на своем поле обыграл «Болонью» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Златан Ибрагимович отметился двумя голами. На 35-й минуте он забил с игры, а на 50-й — отличился с пенальти. На 88-й минуте защитник «Болоньи» Митчелл Дейкс получил вторую желтую карточку и покинул поле. Ибрагимович забивает на протяжении 23 сезонов подряд.
Во втором туре «Милан» 27 сентября сыграет на выезде с «Кротоне». «Болонья» днем позднее примет «Парму».