«Астана» расстанется с 10−12 футболистами основного состава

«Провальное выступление клуба в еврокубках и неудачи в КПЛ вынуждают руководителей «Астаны» идти на крайние меры, чтобы сохранить свои посты. Видимо, именно игроков они хотят сделать крайними, чтобы отвести от себя все обвинения. Список этот составлялся Полом Эшуортом и спортивным директором Гани Кайназаровым. Известно, что в обширном списке есть фамилии и некоторых лидеров, старожилов, таких как Евгений Постников, Юрий Логвиненко и Ненад Эрич, — написал Кожахмет.