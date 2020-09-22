«Астана» расстанется с 10−12 футболистами основного состава
Руководство столичной «Астаны» намерено расстаться с 10−12 футболистами по окончанию сезона 2020, сообщает Prosports.kz.
Руководство столичной «Астаны» намерено расстаться с 10−12 футболистами по окончанию сезона 2020, сообщает Prosports.kz.
По информации инсайдера Айдына Кожахмета, в составе действующего чемпиона страны намерены провести «чистку»:
«Провальное выступление клуба в еврокубках и неудачи в КПЛ вынуждают руководителей «Астаны» идти на крайние меры, чтобы сохранить свои посты. Видимо, именно игроков они хотят сделать крайними, чтобы отвести от себя все обвинения. Список этот составлялся Полом Эшуортом и спортивным директором Гани Кайназаровым. Известно, что в обширном списке есть фамилии и некоторых лидеров, старожилов, таких как Евгений Постников, Юрий Логвиненко и Ненад Эрич, — написал Кожахмет.
Напомним, что «Астана» проиграла клубу «Будучность» 0:1 в рамках квалификации Лиги Европы.