Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов

Источник: AP 2020

Источник ссылается на расследование американского агентства FinCEN, занимающегося борьбой с финансовыми преступлениями. По их мнению, предприниматель тайно инвестировал в игроков, не выступающих за его команду. В частности, речь идет о перуанском форварде «Аль-Хиляля» Андре Каррильо, выступавшем в Европе за «Спортинг», «Бенфику и «Уотфорд».

Сообщается что Абрамович владеет правами на него и ряд других игроков через компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Представитель бизнесмена уже заявил, что владелец «Челси» не нарушал никаких правил.

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