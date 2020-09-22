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09:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов

Российского бизнесмена Романа Абрамовича, владеющего лондонским «Челси», заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов. Об этом сообщает BBC.

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Источник: AP 2020

Источник ссылается на расследование американского агентства FinCEN, занимающегося борьбой с финансовыми преступлениями. По их мнению, предприниматель тайно инвестировал в игроков, не выступающих за его команду. В частности, речь идет о перуанском форварде «Аль-Хиляля» Андре Каррильо, выступавшем в Европе за «Спортинг», «Бенфику и «Уотфорд».

Сообщается что Абрамович владеет правами на него и ряд других игроков через компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Представитель бизнесмена уже заявил, что владелец «Челси» не нарушал никаких правил.

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Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. При нем команда пять раз становилась чемпионом Англии, дважды побеждала в Лиге Европы, а также выигрывала Лигу чемпионов.

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