«Аталанта», Пирло, Конте. Они — главные герои новой серии А
Взгляд из Италии Георгия Кудинова.
Взгляд из Италии Георгия Кудинова.
В прошедшие выходные
Вот на кого я лично обратил бы внимание в первую очередь.
Понятно, что к «Аталанте» у нас теперь интерес особый. Пусть даже Алексей Миранчук раньше 17 октября — в лучшем для него случае — дебютировать в серии А и не сможет
Если в линии атаки у Джан Пьеро Гасперини теперь весьма богатый — на уровне ведущих клубов серии А — выбор качественных исполнителей, которые способны заменять друг друга при игре на три фронта, то вратарская линия и защитники явно уступают по статусу нападающим. Недаром в Бергамо с таким энтузиазмом воспринято появление аргентинского защитника Ромеро, принадлежащего пока «Ювентусу», и недаром идет срочный поиск еще одного крепкого игрока оборонительной линии. Ну, а полузащита у Гасперини хоть и не звездная, но вполне солидная и крепкая: она вкупе с атакующим потенциалом «Аталанты» обещает соперникам немало проблем.
В целом же нынешняя «Аталанта» находится на важном этапе развития. Этот сезон либо должен закрепить ее в роли одного из лидеров нынешней серии А, либо вернуть на грешную землю, то есть в середину турнирной таблицы. Яркая игра в прошлом сезоне прославила «Аталанту» на всю Европу, и вот теперь надо доказывать, что взлет не был сиюминутным. При жеребьевке в Лиге чемпионов «Аталанта» окажется в коварной третьей корзине, а в серии А попасть в топ-4 в этом году будет очень сложно, потому как за оставшиеся два свободных места (два заранее отдаются всеми «Ювентусу» и «Интеру») доведется бороться с амбициозным «Наполи», стабильным «Лацио», приходящим в себя «Миланом» и, возможно, еще с непонятной «Ромой». Даже несмотря на заметный прогресс последних лет, «Аталанте» придется очень сложно на уровне признанных фаворитов.
Браво, Андреа!
Да, Куадрадо — это понятно, но вот первые двое до сих пор звездами в Турине не были. Американец Маккенни — это вообще новое лицо для серии А, и тут самое время вспомнить, что его открыл для большого футбола нынешний тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско, подтащивший американца в своем «Шальке» к основному состав. Ну, а ноунейм Фработто — и вовсе из команды U-23 «Ювентуса». Если кто вдруг забыл, то изначально Пирло взяли в «Ювентус», чтобы он тренировал там «молодежку». Однако не успел он ее толком принять, как был катапультирован в основную команду. За короткий срок Пирло успел рассмотреть во Фработто
Ну, а самое яркое впечатление от обновленного «Ювентуса» — это, конечно, швед с македонскими корнями Деян Кулусевски. Прошлый сезон игрок, принадлежавший «Аталанте», провел в аренде в «Парме» столь ярко, что заинтересовал сразу все ведущие клубы серии А. Пока «Интер» облизывался на этого игрока, «Ювентус» взял и договорился с «Аталантой» о его покупке.
«Интер» теперь очень зол на «Аталанту», а Кулусевски забил в первом же своем официальном матче за «Ювентус», причем сделал это очень красиво. А его выход в стартовом составе в паре с самим Криштиану Роналду говорит о том уважении, что он уже снискал за короткий срок в «Ювентусе». На сегодняшний день Кулусевски смотрится столь мощно, сколь и технично, что реально претендует на роль новой звезды, а не звездочки серии А. Потенциал у него очень солидный, и будет вдвойне интересно посмотреть на Кулушевски в составе сборной Швеции в контрольном матче против России, если он, конечно, состоится.
Если тебе платят чуть больше двух миллионов евро в год, ты тренируешь провинциальную команду и занимаешь с ней третье или четвертое место в серии А, а заодно останавливаешься в одном шаге от полуфинала Лиги чемпионов, то ты — герой. И имя тебе Джан Пьеро Гасперини. А вот если тебе платят больше 10 миллионов евро в год, ты тренируешь
В короткое межсезонье китайские владельцы «Интера» пытались придумать, как расстаться с Конте и заменить его на Массимилиано Аллегри, который был согласен возглавить команду. Но огромная зарплата Конте вкупе с тем, что наш старый знакомый Лучано Спаллетти, известный еще со времен «Зенита» своим умением выбивать из работодателя после своей отставки последнюю положенную ему копейку (а у Лучано еще год контракта с «Интером» на сумму в четыре миллиона евро), не дали китайцам расстаться с Антонио. Сам Конте вроде бы намекал на добровольную отставку, но в итоге 12 миллионов евро за сезон перевесили в пользу продолжения работы в «Интере».
Может ли «Интер» отобрать скудетто у «Ювентуса» и не дать тому в десятый раз подряд стать чемпионом страны? Кто знает, но Конте обязан ставить перед собой только такую задачу. Пирло — стопроцентный новичок в тренерском деле, и как у него все сложится, сегодня большой вопрос. А заслуженная победа над скромной «Сампдорией» — это еще не гарантия итогового успеха. На стороне Конте тренерский опыт, в том числе и победный — с тем же «Ювентусом» и «Челси», а состав «Интера» пусть и уступает еще туринскому, но уже не так сильно, как при Спаллетти. Добавьте к этому невероятную мотивацию самого Конте и всего «Интера» на фоне бесконечных побед «Юве» внутри Италии (сейчас «Старая синьора» зациклена на успехе в Лиге чемпионов) и вы увидите, что у миланцев есть хороший шанс всерьез посягнуть на гегемонию туринцев.
Если Конте свой шанс не использует, его моментально надо менять на Аллегри. Если тот, конечно, к тому времени не найдет себе уже
Георгий Кудинов