«Аталанта», Пирло, Конте. Они — главные герои новой серии А

В прошедшие выходные наконец-то стартовала серия А. Правда, в первом туре не сыграны сразу три матча, перенесенные на 30-е сентября из-за того, что «Интер» и «Аталанта» в августе участвовали в доигровке еврокубков, а «Специя» билась в плей-офф за выход в серию А. Но главное, что начало положено.

Вот на кого я лично обратил бы внимание в первую очередь.

«Аталанта»

Понятно, что к «Аталанте» у нас теперь интерес особый. Пусть даже Алексей Миранчук раньше 17 октября — в лучшем для него случае — дебютировать в серии А и не сможет из-за травмы. Пока он тренируется по индивидуальной программе, «Аталанта» проводит контрольные матчи с клубами серии С у себя на базе, пропустив первый тур. Четыре матча — четыре победы, и в каждой из контрольных встреч «Аталанта» неизменно получала по одному голу от соперников существенно ниже классом. Вроде бы мелочь, да не совсем: именно линия обороны по-прежнему выглядит наиболее уязвимым звеном новой команды. Она и в прошлом сезоне не была брендом «Аталанты», и сейчас вызывает определенное беспокойство.

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Если в линии атаки у Джан Пьеро Гасперини теперь весьма богатый — на уровне ведущих клубов серии А — выбор качественных исполнителей, которые способны заменять друг друга при игре на три фронта, то вратарская линия и защитники явно уступают по статусу нападающим. Недаром в Бергамо с таким энтузиазмом воспринято появление аргентинского защитника Ромеро, принадлежащего пока «Ювентусу», и недаром идет срочный поиск еще одного крепкого игрока оборонительной линии. Ну, а полузащита у Гасперини хоть и не звездная, но вполне солидная и крепкая: она вкупе с атакующим потенциалом «Аталанты» обещает соперникам немало проблем.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CFXkUHiiCHB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Atalanta B.C. (@atalantabc)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-09-20T18:22:18+00:00">20 Сен 2020 в 11:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В целом же нынешняя «Аталанта» находится на важном этапе развития. Этот сезон либо должен закрепить ее в роли одного из лидеров нынешней серии А, либо вернуть на грешную землю, то есть в середину турнирной таблицы. Яркая игра в прошлом сезоне прославила «Аталанту» на всю Европу, и вот теперь надо доказывать, что взлет не был сиюминутным. При жеребьевке в Лиге чемпионов «Аталанта» окажется в коварной третьей корзине, а в серии А попасть в топ-4 в этом году будет очень сложно, потому как за оставшиеся два свободных места (два заранее отдаются всеми «Ювентусу» и «Интеру») доведется бороться с амбициозным «Наполи», стабильным «Лацио», приходящим в себя «Миланом» и, возможно, еще с непонятной «Ромой». Даже несмотря на заметный прогресс последних лет, «Аталанте» придется очень сложно на уровне признанных фаворитов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CFSOyEWnyst/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CFSOyEWnyst/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CFSOyEWnyst/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Atalanta B.C. (@atalantabc)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-09-18T16:37:56+00:00">18 Сен 2020 в 9:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пирло

Браво, Андреа! По-другому и не скажешь после первого официального матча туринского «Ювентуса» под руководством этого уникального в недавнем прошлом игрока, не имеющего пока никакого тренерского опыта. Пусть «Сампдория», которую, между прочим, тренирует опытнейший Клаудио Раньери, ничего особенного не показала, но это ее проблемы. А 3:0 в дебютном матче серии А — это красиво и солидно. Да еще при таком стартовом составе, который никто, наверное, и представить себе не мог. Неизведанный коктейль в полузащите из Рабьо, Рэмзи, Маккенни, Фработто и Куадрадо — это полное ноу-хау Пирло.

Да, Куадрадо — это понятно, но вот первые двое до сих пор звездами в Турине не были. Американец Маккенни — это вообще новое лицо для серии А, и тут самое время вспомнить, что его открыл для большого футбола нынешний тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско, подтащивший американца в своем «Шальке» к основному состав. Ну, а ноунейм Фработто — и вовсе из команды U-23 «Ювентуса». Если кто вдруг забыл, то изначально Пирло взяли в «Ювентус», чтобы он тренировал там «молодежку». Однако не успел он ее толком принять, как был катапультирован в основную команду. За короткий срок Пирло успел рассмотреть во Фработто какие-то ценные качества, и тот сразу попал в стартовый состав основной команды.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CFX2AuzMJR0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CFX2AuzMJR0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CFX2AuzMJR0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Juventus (@juventus)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-09-20T20:56:56+00:00">20 Сен 2020 в 1:56 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ну, а самое яркое впечатление от обновленного «Ювентуса» — это, конечно, швед с македонскими корнями Деян Кулусевски. Прошлый сезон игрок, принадлежавший «Аталанте», провел в аренде в «Парме» столь ярко, что заинтересовал сразу все ведущие клубы серии А. Пока «Интер» облизывался на этого игрока, «Ювентус» взял и договорился с «Аталантой» о его покупке.

«Интер» теперь очень зол на «Аталанту», а Кулусевски забил в первом же своем официальном матче за «Ювентус», причем сделал это очень красиво. А его выход в стартовом составе в паре с самим Криштиану Роналду говорит о том уважении, что он уже снискал за короткий срок в «Ювентусе». На сегодняшний день Кулусевски смотрится столь мощно, сколь и технично, что реально претендует на роль новой звезды, а не звездочки серии А. Потенциал у него очень солидный, и будет вдвойне интересно посмотреть на Кулушевски в составе сборной Швеции в контрольном матче против России, если он, конечно, состоится.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CFZ_PP0soR3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CFZ_PP0soR3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CFZ_PP0soR3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Juventus (@juventus)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-09-21T16:56:02+00:00">21 Сен 2020 в 9:56 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Конте

Если тебе платят чуть больше двух миллионов евро в год, ты тренируешь провинциальную команду и занимаешь с ней третье или четвертое место в серии А, а заодно останавливаешься в одном шаге от полуфинала Лиги чемпионов, то ты — герой. И имя тебе Джан Пьеро Гасперини. А вот если тебе платят больше 10 миллионов евро в год, ты тренируешь топ-клуб и не выигрываешь за сезон ни одного трофея, бездарно проигрывая в финале Лиги Европы, то ты — неудачник. Поскольку неугомонный и считающий себя победителем по жизни Антонио Конте не имеет права два сезона подряд оставаться без титулов при такой зарплате в таком клубе как «Интер», его знаменитая нервозность грозит достигнуть в этом сезоне невиданного размаха.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CFHU_8GgrWD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CFHU_8GgrWD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CFHU_8GgrWD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Inter (@inter)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-09-14T11:00:37+00:00">14 Сен 2020 в 4:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В короткое межсезонье китайские владельцы «Интера» пытались придумать, как расстаться с Конте и заменить его на Массимилиано Аллегри, который был согласен возглавить команду. Но огромная зарплата Конте вкупе с тем, что наш старый знакомый Лучано Спаллетти, известный еще со времен «Зенита» своим умением выбивать из работодателя после своей отставки последнюю положенную ему копейку (а у Лучано еще год контракта с «Интером» на сумму в четыре миллиона евро), не дали китайцам расстаться с Антонио. Сам Конте вроде бы намекал на добровольную отставку, но в итоге 12 миллионов евро за сезон перевесили в пользу продолжения работы в «Интере».

Может ли «Интер» отобрать скудетто у «Ювентуса» и не дать тому в десятый раз подряд стать чемпионом страны? Кто знает, но Конте обязан ставить перед собой только такую задачу. Пирло — стопроцентный новичок в тренерском деле, и как у него все сложится, сегодня большой вопрос. А заслуженная победа над скромной «Сампдорией» — это еще не гарантия итогового успеха. На стороне Конте тренерский опыт, в том числе и победный — с тем же «Ювентусом» и «Челси», а состав «Интера» пусть и уступает еще туринскому, но уже не так сильно, как при Спаллетти. Добавьте к этому невероятную мотивацию самого Конте и всего «Интера» на фоне бесконечных побед «Юве» внутри Италии (сейчас «Старая синьора» зациклена на успехе в Лиге чемпионов) и вы увидите, что у миланцев есть хороший шанс всерьез посягнуть на гегемонию туринцев.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CFZm_LdBC9a/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CFZm_LdBC9a/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CFZm_LdBC9a/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Inter (@inter)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-09-21T13:24:08+00:00">21 Сен 2020 в 6:24 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Если Конте свой шанс не использует, его моментально надо менять на Аллегри. Если тот, конечно, к тому времени не найдет себе уже топ-клуб за границей.