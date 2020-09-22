Альшевский покинул пост главного тренера БАТЭ

По соглашению сторон разорван контракт между БАТЭ и Кириллом Альшевским, который занимал пост главного тренера команды с января 2020 года. Информация об отставке специалиста появилась на официальном сайте клуба. На прошлой неделе БАТЭ, напомним, не смог преодолеть барьер второго квалификационного раунда Лиги Европы, уступив в гостях софийскому ЦСКА — 0:2. И это был последний матч, в котором на тренерской скамейке борисовчан находился Кирилл Альшевский. На гостевой матч 24-го тура чемпионата страны против «Слуцка» (3:1) он не поехал. По официальной версии, это произошло из-за того, что специалист приболел. Но при этом в футбольных кругах к тому моменту уже широко обсуждалась неминуемость скорой отставки.

«Несмотря на непродолжительный срок нахождения на посту, Кирилл Петрович навсегда вписал себя в историю родного клуба — привел подопечных к триумфу в Кубке Беларуси-2019/20. И в целом достойно отреагировал на новый карьерный вызов, внедрил множество интересных и полезных деталей в подготовительный процесс, пользовался заслуженным уважением в коллективе благодаря профессионализму и исключительной заряженности на победы. Но тренерская судьба такова, что любой поединок может иметь судьбоносное значение. Совместное кадровое решение принято — и, надеемся, придаст команде импульс на оставшуюся часть сезона! Убеждены, Кирилл Альшевский еще долгие годы будет трудиться на самом высоком уровне! И обязательно продолжит переживать за борисовский клуб, с которым его связывает очень многое. Благодарим Кирилла Петровича за работу на благо “желто-синих” и желаем только успехов!», — говорится в новости о прекращении сотрудничества на официальном сайте БАТЭ.



Преемником Кирилла Альшевского стал бывший старший тренер команды Александр Лисовский, который, за исключением пятимесячной отлучки в «Смолевичи» в позапрошлом году, работает в системе БАТЭ с октября 2013-го. В свое время он входил в штабы Александра Ермаковича, Алексея Баги, а в последнее время и Кирилла Альшевского. «Надеемся, накопленный богатейший опыт позволит быстро вжиться в новую роль, сплотить коллектив вокруг себя — и успешно пройти важнейший отрезок турнирной дистанции! Пожелаем Александру Петровичу только правильных решений, творческого вдохновения, удачи! И просим у болельщиков максимальной поддержки в оставшихся матчах сезона!», — призвал БАТЭ.



На данный момент борисовчане возглавляют турнирную таблицу чемпионата страны, имея в активе 49 баллов и опережая идущий на втором месте солигорский «Шахтер» на три очка.



Ближайший матч БАТЭ проведет против действующего чемпиона, брестского «Динамо», 27 сентября. Эти же команды встретятся и 3 октября в 1/8 финала Кубка Беларуси.