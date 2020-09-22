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16:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

У соперника «Тоттенхэма» по Кубку лиги вспышка коронавируса

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Матч Кубка английской лиги между футболистами лондонских «Тоттенхэм Хотспур» и «Лейтон Ориент» под угрозой отмены из-за вспышки коронавируса в составе команды лиги 2, сообщает The Guardian.

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Встреча «Лейтон Ориент» — «Тоттенхэм» запланирована на вторник и должна начаться в 20:00 мск.

В понедельник «Лейтон» на своем официальном сайте объявил о нескольких случаях заражения коронавирусом в команде, не уточнив числа игроков, сдавших положительные тесты. Как отмечает источник, командное тестирование, которое для «Лейтона» оплатил «Тоттенхэм», выявило большое количество случаев заражения в составе «драконов», речь идет о двузначных числах.

Ожидается, что решение об отмене матча должно быть принято в ближайшие часы. С большой долей вероятности, команде по силе четвертого дивизиона чемпионата Англии будет присуждено техническое поражение, и «Тоттенхэм» пройдет в следующий раунд Кубка лиги без борьбы.

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