У соперника «Тоттенхэма» по Кубку лиги вспышка коронавируса
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Матч Кубка английской лиги между футболистами лондонских «Тоттенхэм Хотспур» и «Лейтон Ориент» под угрозой отмены
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Матч Кубка английской лиги между футболистами лондонских «Тоттенхэм Хотспур» и «Лейтон Ориент» под угрозой отмены
Встреча «Лейтон Ориент» — «Тоттенхэм» запланирована на вторник и должна начаться в 20:00 мск.
В понедельник «Лейтон» на своем официальном сайте объявил о нескольких случаях заражения коронавирусом в команде, не уточнив числа игроков, сдавших положительные тесты. Как отмечает источник, командное тестирование, которое для «Лейтона» оплатил «Тоттенхэм», выявило большое количество случаев заражения в составе «драконов», речь идет о двузначных числах.
Ожидается, что решение об отмене матча должно быть принято в ближайшие часы. С большой долей вероятности, команде по силе четвертого дивизиона чемпионата Англии будет присуждено техническое поражение, и «Тоттенхэм» пройдет в следующий раунд Кубка лиги без борьбы.