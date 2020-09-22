У соперника «Тоттенхэма» по Кубку лиги вспышка коронавируса

Встреча «Лейтон Ориент» — «Тоттенхэм» запланирована на вторник и должна начаться в 20:00 мск.

В понедельник «Лейтон» на своем официальном сайте объявил о нескольких случаях заражения коронавирусом в команде, не уточнив числа игроков, сдавших положительные тесты. Как отмечает источник, командное тестирование, которое для «Лейтона» оплатил «Тоттенхэм», выявило большое количество случаев заражения в составе «драконов», речь идет о двузначных числах.