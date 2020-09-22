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18:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Усман Дембеле отказался переходить в «Ливерпуль» на правах аренды

«Ливерпуль» проявлял интерес к французскому нападающему «Барселоны» Усману Дембеле, но трансфер не состоялся из-за отказа футболиста, утверждает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

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Источник: AP 2020

По данным источника, английский клуб хотел арендовать форварда, но француз предпочёл остаться в «Барселоне». «Манчестер Юнайтед» также не делал предложение по Дембеле, так как он не хочет никуда уходить.

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Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 138 млн. В прошлом сезоне 23-летний форвард принял участие в пяти матчах чемпионата Испании (три — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую и одну красную карточки.

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