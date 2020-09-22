Усман Дембеле отказался переходить в «Ливерпуль» на правах аренды

По данным источника, английский клуб хотел арендовать форварда, но француз предпочёл остаться в «Барселоне». «Манчестер Юнайтед» также не делал предложение по Дембеле, так как он не хочет никуда уходить.

Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 138 млн. В прошлом сезоне 23-летний форвард принял участие в пяти матчах чемпионата Испании (три — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую и одну красную карточки.