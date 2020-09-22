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20:04 (мск), источник: Vesti.kz

Европейский клуб объявил о переходе воспитанника «Астаны»

Футбольный клуб «Энергетик-БГУ» (Минск) официально объявил о переходе казахстанского полузащитника Алдаира Адилова.

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Источник: instagram.com/kozhakhmet_inside_official

Детали трансфера и контракта с игроком не уточняются. Дебютировать за новую команду Адилов может уже в ближайшем туре — 26 сентября «Энергетик-БГУ» примет «Ислочь».

18-летний хавбек занимался в системе группы подготовки «Астаны», а затем уехал в испанскую академию «Марсет». Впоследствии его заприметили представители «Энергетика-БГУ».

Два года назад в «Энергетике-БГУ» уже выступали казахстанцы — полузащитник и кандидат в национальную команду Владислав Васильев и защитник Жахонгир Ходжамов. Васильев оттуда ушел на повышение в «Динамо-Брест», а сейчас защищает цвета «Руха».

Отметим, что «Энергетик-БГУ» после 23 игр занимает восьмо место из 16.

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