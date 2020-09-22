СМИ: швейцарская прокуратура требует 28 месяцев тюрьмы для президента ПСЖ

Источник: AP 2020

Аль-Хелаифи обвиняется в даче взятки бывшему генеральному секретарю Международной федерации футбола (ФИФА) Жерому Вальке по делу о продаже прав на трансляцию чемпионатов мира и розыгрышей Кубка конфедераций. Обвинения первоначально были выдвинуты в феврале. Во вторник прокуратура также запросила три года заключения для Вальке.

По данным следствия, Вальке был возвращен авансовый платеж в размере €500 тыс., который он сделал третьему лицу при покупке виллы на Сардинии. Это произошло после того, как аль-Хелаифи купил эту виллу вместо Вальке. После этого бывший генеральный секретарь ФИФА получил от аль-Хелаифи исключительное право пользования виллой на 18 месяцев (до момента отстранения с должности) без необходимости платить арендную плату, которая в сумме могла составить от €900 тыс. до €1,8 млн.

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Аль-Хелаифи возглавляет медиахолдинг с 2013 года, он был основоположником перехода Al Jazeera Sport в beIN Sports. В 2011 году он стал владельцем ПСЖ, также аль-Хелаифи возглавляет Федерацию тенниса Катара и занимает пост вице-президента Федерации тенниса Азии.