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20:01 (мск), источник: ТАСС

СМИ: швейцарская прокуратура требует 28 месяцев тюрьмы для президента ПСЖ

ТАСС, 22 сентября. Швейцарская прокуратура требует заключения в тюрьму сроком на 28 месяцев президента французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и главы медиахолдинга beIN Media Group Нассера аль-Хелаифи. Об этом сообщает французская газета L'Equipe со ссылкой на швейцарское агентство Keystone ATS.

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Источник: AP 2020

Аль-Хелаифи обвиняется в даче взятки бывшему генеральному секретарю Международной федерации футбола (ФИФА) Жерому Вальке по делу о продаже прав на трансляцию чемпионатов мира и розыгрышей Кубка конфедераций. Обвинения первоначально были выдвинуты в феврале. Во вторник прокуратура также запросила три года заключения для Вальке.

По данным следствия, Вальке был возвращен авансовый платеж в размере €500 тыс., который он сделал третьему лицу при покупке виллы на Сардинии. Это произошло после того, как аль-Хелаифи купил эту виллу вместо Вальке. После этого бывший генеральный секретарь ФИФА получил от аль-Хелаифи исключительное право пользования виллой на 18 месяцев (до момента отстранения с должности) без необходимости платить арендную плату, которая в сумме могла составить от €900 тыс. до €1,8 млн.

ПСЖ (Париж)

Аль-Хелаифи возглавляет медиахолдинг с 2013 года, он был основоположником перехода Al Jazeera Sport в beIN Sports. В 2011 году он стал владельцем ПСЖ, также аль-Хелаифи возглавляет Федерацию тенниса Катара и занимает пост вице-президента Федерации тенниса Азии.

В сентябре 2015 года Вальке, работавший на посту генерального секретаря ФИФА с 2007 года, был временно отстранен комитетом по этике ФИФА от футбольной деятельности. По данным СМИ, Вальке проходил соучастником по делу о коррупции, которое связано с получением ЮАР права на проведение чемпионата мира 2010 года. Также Вальке подозревался в том, что он заработал порядка €2 млн после перепродажи билетов на игры чемпионата мира 2014 года в Бразилии с наценкой.

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