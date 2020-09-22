Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес заразился коронавирусом

Помимо 57-летнего специалиста, коронавирус выявлен у игроков клуба Иссы Диопа и Джоша Каллена. Все зараженные переносят инфекцию в бессимптомной форме и следуют медицинскому протоколу Английской премьер-лиги, находясь на самоизоляции.

Мойес возглавляет «Вест Хэм» с 2017 года, ранее он тренировал английские «Престон», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд», а также испанский «Реал Сосьедад». В 2013 году вместе с «Манчестер Юнайтед» он стал обладателем Суперкубка Англии.