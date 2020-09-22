Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес заразился коронавирусом
ТАСС, 22 сентября. Тест на коронавирусную инфекцию главного тренера английского футбольного клуба «Вест Хэм» шотландца Дэвида Мойеса дал положительный результат. Об этом сообщает
ТАСС, 22 сентября. Тест на коронавирусную инфекцию главного тренера английского футбольного клуба «Вест Хэм» шотландца Дэвида Мойеса дал положительный результат. Об этом сообщает
Помимо 57-летнего специалиста, коронавирус выявлен у игроков клуба Иссы Диопа и Джоша Каллена. Все зараженные переносят инфекцию в бессимптомной форме и следуют медицинскому протоколу Английской
Мойес возглавляет «Вест Хэм» с 2017 года, ранее он тренировал английские «Престон», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд», а также испанский «Реал Сосьедад». В 2013 году вместе с «Манчестер Юнайтед» он стал обладателем Суперкубка Англии.