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00:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семеду объявил об уходе из «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду объявил, что покинет испанский клуб. Ранее стало известно, что 26-летний португалец подпишет контракт до 2025 года с «Вулверхэмптоном».

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«Большое спасибо, “Барселона”, за предоставленную мне возможность воплотить мечту — носить эту футболку, играть на “Камп Ноу”, учиться и наслаждаться лучшим клубом в мире. Спасибо за то, что заставили меня расти как игрока и как личность. Это были 3 прекрасных года, которые я никогда не забуду. Спасибо моим коллегам, персоналу, фанатам и всем людям, которые помогали мне с тех пор, как я приехал. Желаю вам удачи», — написал Семеду в Instagram.

Португалец перешел в «Барселону» в 2017 году. В прошлом сезоне чемпионата Испании он принял участие в 32 матчах, в которых забил один мяч.

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