Семеду объявил об уходе из «Барселоны»

«Большое спасибо, “Барселона”, за предоставленную мне возможность воплотить мечту — носить эту футболку, играть на “Камп Ноу”, учиться и наслаждаться лучшим клубом в мире. Спасибо за то, что заставили меня расти как игрока и как личность. Это были 3 прекрасных года, которые я никогда не забуду. Спасибо моим коллегам, персоналу, фанатам и всем людям, которые помогали мне с тех пор, как я приехал. Желаю вам удачи», — написал Семеду в Instagram.