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00:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мората вернулся в «Ювентус»

Испанский форвард Альваро Мората стал игроком «Ювентуса». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Футболист перешел из «Атлетико» на правах аренды.

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Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один. Испанец ранее уже выступал за «Юве».

В сообщении указано, что итальянский клуб заплатит за игрока 10 миллионов евро. Также соглашение предусматривает возможность выкупа контракта за 45 миллионов.

Ювентус (Турин)

27-летний Мората выступал в итальянском клубе с 2014 по 2016 год и играл вместе с нынешним главным тренером туринцев Андреа Пирло. В 93 матчах за команду он забил 27 мячей при 18 голевых передачах.

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