Мората вернулся в «Ювентус»
Испанский форвард Альваро Мората стал игроком «Ювентуса». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Футболист перешел из «Атлетико» на правах аренды.
Испанский форвард Альваро Мората стал игроком «Ювентуса». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Футболист перешел из «Атлетико» на правах аренды.
Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один. Испанец ранее уже выступал за «Юве».
В сообщении указано, что итальянский клуб заплатит за игрока 10 миллионов евро. Также соглашение предусматривает возможность выкупа контракта за 45 миллионов.
27-летний Мората выступал в итальянском клубе с 2014 по 2016 год и играл вместе с нынешним главным тренером туринцев Андреа Пирло. В 93 матчах за команду он забил 27 мячей при 18 голевых передачах.