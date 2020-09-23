Мората вернулся в «Ювентус»

Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один. Испанец ранее уже выступал за «Юве».

В сообщении указано, что итальянский клуб заплатит за игрока 10 миллионов евро. Также соглашение предусматривает возможность выкупа контракта за 45 миллионов.

Ювентус (Турин) Все о команде