Александр Меркель провел первый матч за новый клуб
Для казахстанца это первая игра за шесть месяцев.
Для казахстанца это первая игра за шесть месяцев.
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Александр Меркель провел первый матч за свой новый клуб — «Аль-Фейсали» из Саудовской Аравии.
28-летний хавбек принял участие в товарищеской игре против «Аль-Раеда», который также выступает в чемпионате Саудовской Аравии. Встреча прошла в рамках подготовки к новому сезону и завершилась вничью — 1:1.
После игры Меркель прокомментировал свой дебют в твиттере: «Наконец-то вернулся на поле — шесть месяцев без футбола были слишком долгими. Время предсезонки».
Официально о трансфере Меркеля «Аль-Фейсали» объявил 14 сентября. Футболист подписал контракт на два года с опцией продления на один сезон.
Последним клубом Меркеля был «Хераклес», за который он выступал с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.
Также Меркель выступал за «Милан» в 2009—2011 годах, после чего был продан в «Дженоа» за 6,5 миллиона евро. До перехода в нидерландский клуб он выступал за австрийскую «Адмиру», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе» и «Пизу», швейцарский «Грассхопперс» и английский «Уотфорд».
В 2015 году Меркель согласился выступать за сборную Казахстана. С тех пор он провел за национальную команду три матча.