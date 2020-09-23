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10:01 (мск), источник: Vesti.kz

Александр Меркель провел первый матч за новый клуб

Для казахстанца это первая игра за шесть месяцев.

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Полузащитник сборной Казахстана по футболу Александр Меркель провел первый матч за свой новый клуб — «Аль-Фейсали» из Саудовской Аравии.

28-летний хавбек принял участие в товарищеской игре против «Аль-Раеда», который также выступает в чемпионате Саудовской Аравии. Встреча прошла в рамках подготовки к новому сезону и завершилась вничью — 1:1.

После игры Меркель прокомментировал свой дебют в твиттере: «Наконец-то вернулся на поле — шесть месяцев без футбола были слишком долгими. Время предсезонки».

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Официально о трансфере Меркеля «Аль-Фейсали» объявил 14 сентября. Футболист подписал контракт на два года с опцией продления на один сезон.

Последним клубом Меркеля был «Хераклес», за который он выступал с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

Также Меркель выступал за «Милан» в 2009—2011 годах, после чего был продан в «Дженоа» за 6,5 миллиона евро. До перехода в нидерландский клуб он выступал за австрийскую «Адмиру», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе» и «Пизу», швейцарский «Грассхопперс» и английский «Уотфорд».

В 2015 году Меркель согласился выступать за сборную Казахстана. С тех пор он провел за национальную команду три матча.

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