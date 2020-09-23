В Эстонии футболиста заменили на 13-й секунде матча

Курьезный момент произошел в матче 21-го тура чемпионата Эстонии по футболу между клубами «Левадия» и «Нымме Калью».

Гости произвели замену через 13 секунд после стартового свистка. Поле покинул полузащитник Лаури Сууп.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bcd89dc5037c9d3a7f28" data-vnd="bcd89dc5037c9d3a7f28" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bcd89dc5037c9d3a7f28" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Столь ранняя замена связана с регламентом чемпионата Эстонии. Каждый клуб обязан выпустить в стартовом составе как минимум двоих воспитанников клуба. 16-летний Сууп стал одним из них.

Замена Суупа стала единственной в составе «Нымме Калью», который в итоге проиграл «Левадии» со счетом 1:2.