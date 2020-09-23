Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:30
Краснодар-2
Оренбург
Футбол. Кубок России
17:00
Салют Бл
Арсенал Т
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Иртыш
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
18:00
Крылья Советов
Динамо Бр
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Чертаново
Футбол. Еврокубки
19:00
Аполлон
Лех
Футбол. Первый дивизион
19:00
Алания
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Томь
Футбол. Первый дивизион
19:00
Велес
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Чайка
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Омония
Футбол. Еврокубки
22:00
Мольде
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
22:00
Гент
Динамо К
Все события
Фоторепортажи
8Волевая победа «Краснодара» в Лиге чемпионов
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
10:31 (мск), источник: Vesti.kz

В Эстонии футболиста заменили на 13-й секунде матча

Его команда в итоге проиграла.

Наверх

Курьезный момент произошел в матче 21-го тура чемпионата Эстонии по футболу между клубами «Левадия» и «Нымме Калью».

Гости произвели замену через 13 секунд после стартового свистка. Поле покинул полузащитник Лаури Сууп.

Во время загрузки произошла ошибка.

Столь ранняя замена связана с регламентом чемпионата Эстонии. Каждый клуб обязан выпустить в стартовом составе как минимум двоих воспитанников клуба. 16-летний Сууп стал одним из них.

Замена Суупа стала единственной в составе «Нымме Калью», который в итоге проиграл «Левадии» со счетом 1:2.

«Левадия», набрав 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице. «Нымме Калью» (38) идет четвертым.

Читайте также
Легионеры принесли "Таразу" вторую победу в КПЛ
На шаг ближе к цели. «Краснодар» вырвал победу у ПАОКа в ЛЧ
Виноват ли «Локомотив» и нужно ли останавливать сезон КХЛ
«Загитова не крепостная». Рудковская о посте команды Тутберидзе
«Спартак» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Нанта»
Тренер «Тампы» оценил роль и пользу Василевского для команды
Мостовой: ПАОК переигрывал «Краснодар» и не заслуживал поражения
Хоккеист «Сент-Луиса» перешел в омский «Авангард»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь