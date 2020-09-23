В Эстонии футболиста заменили на 13-й секунде матча
Его команда в итоге проиграла.
Его команда в итоге проиграла.
Курьезный момент произошел в матче 21-го тура чемпионата Эстонии по футболу между клубами «Левадия» и «Нымме Калью».
Гости произвели замену через 13 секунд после стартового свистка. Поле покинул полузащитник Лаури Сууп.
Столь ранняя замена связана с регламентом чемпионата Эстонии. Каждый клуб обязан выпустить в стартовом составе как минимум двоих воспитанников клуба. 16-летний Сууп стал одним из них.
Замена Суупа стала единственной в составе «Нымме Калью», который в итоге проиграл «Левадии» со счетом 1:2.
«Левадия», набрав 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице. «Нымме Калью» (38) идет четвертым.