Цхададзе ответил на предложение возглавить «Астану»

Главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе прокомментировал информацию о своем возможном назначении на пост наставника «Астаны». Его слова приводит газета «Лело».

Ранее появилась информация, что грузинский специалист может возглавить столичный клуб в следующем сезоне. Этот же сезон «Астана» намерена доиграть под руководством Пола Эшуорта.

— Опишите ситуацию в «Ордабасы» и расскажите о целях на сезон.

— В прошлом сезоне мы квалифицировались в еврокубки. В Лиге Европы прошли кутаисское «Торпедо». В этом сезоне по-прежнему боремся за высокие цели, чтобы «Ордабасы» и в следующем сезоне смог сыграть в еврокубках.

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Мы принесли клубу миллион евро в качестве дохода. Конечно, это, прежде всего, большая заслуга футболистов, потом уже тренерского штаба. За два года работы команда добилась того, что теперь «Ордабасы» всегда называют командой, которая борется за высокие цели.

— Неудивительно, что после столь успешной работы в Казахстане Ваше имя связывают с «Астаной». Что насчет этого происходит на самом деле?

— Это было бы престижно для любого тренера. «Астана» — гранд казахстанского футбола, и если меня называют среди потенциальных тренеров его команды, еще раз повторю: это престижно. Однако должен также сказать вам, что до сих пор не имел прямого контакта с «Астаной». Вот что могу вам ответить. Мой контракт с «Ордабасы» истекает 30 ноября, и я готов рассмотреть любое предложение.

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— Включая предложение «Астаны»?

— Конечно, «Астаны» — тоже! Как я уже говорил, для любого тренера это большая честь!