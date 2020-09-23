«Смолевичи» примут футболистов «Минска» в перенесенном матче чемпионата Беларуси

На прошлой неделе оба сегодняшних соперника потерпели поражение. «Смолевичи» у себя дома разгромно проиграли брестскому «Руху» — 0:6, а футболисты «Минска» уступили в Гродно местному «Неману» со счетом 0:2.
Положение команд: БАТЭ (Борисов) — 49 очков (24 матча), «Шахтер» (Солигорск) — 46 (24), «Неман» — 44 (24), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 41 (24), «Ислочь» (Минский район) — 41 (24), «Рух» — 36 (24), «Динамо» (Брест) — 35 (22), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 34 (23), «Динамо» (Минск) — 33 (23), «Витебск» — 31 (24), «Славия» (Мозырь) — 27 (22), «Минск» — 25 (22), «Слуцк» — 21 (22), «Городея» — 20 (24), «Белшина» — 20 (24), «Смолевичи» — 14 (22).
Список лучших бомбардиров возглавляют Максим Скавыш (БАТЭ) и Джасурбек Яхшибоев («Шахтер»), забившие по 13 мячей.