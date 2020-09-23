Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:30
Краснодар-2
Оренбург
Футбол. Кубок России
17:00
Салют Бл
Арсенал Т
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Иртыш
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
18:00
Крылья Советов
Динамо Бр
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Чертаново
Футбол. Еврокубки
19:00
Аполлон
Лех
Футбол. Первый дивизион
19:00
Алания
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Томь
Футбол. Первый дивизион
19:00
Велес
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Чайка
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Омония
Футбол. Еврокубки
22:00
Мольде
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
22:00
Гент
Динамо К
Все события
Фоторепортажи
8Волевая победа «Краснодара» в Лиге чемпионов
11Сборная России одержала вторую победу подряд в Лиге наций
14:08 (мск), источник: БЕЛТА

«Смолевичи» примут футболистов «Минска» в перенесенном матче чемпионата Беларуси

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Смолевичей» сегодня встретятся на своем поле с «Минском» в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

На прошлой неделе оба сегодняшних соперника потерпели поражение. «Смолевичи» у себя дома разгромно проиграли брестскому «Руху» — 0:6, а футболисты «Минска» уступили в Гродно местному «Неману» со счетом 0:2.

Белорусская Высшая Лига

Положение команд: БАТЭ (Борисов) — 49 очков (24 матча), «Шахтер» (Солигорск) — 46 (24), «Неман» — 44 (24), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 41 (24), «Ислочь» (Минский район) — 41 (24), «Рух» — 36 (24), «Динамо» (Брест) — 35 (22), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 34 (23), «Динамо» (Минск) — 33 (23), «Витебск» — 31 (24), «Славия» (Мозырь) — 27 (22), «Минск» — 25 (22), «Слуцк» — 21 (22), «Городея» — 20 (24), «Белшина» — 20 (24), «Смолевичи» — 14 (22).

Список лучших бомбардиров возглавляют Максим Скавыш (БАТЭ) и Джасурбек Яхшибоев («Шахтер»), забившие по 13 мячей.

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
В Австралии родился редчайший кенгуру-альбинос
На шаг ближе к цели. «Краснодар» вырвал победу у ПАОКа в ЛЧ
Виноват ли «Локомотив» и нужно ли останавливать сезон КХЛ
«Загитова не крепостная». Рудковская о посте команды Тутберидзе
«Спартак» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Нанта»
Тренер «Тампы» оценил роль и пользу Василевского для команды
Мостовой: ПАОК переигрывал «Краснодар» и не заслуживал поражения
Хоккеист «Сент-Луиса» перешел в омский «Авангард»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь