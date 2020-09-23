Нелсон Семеду перешёл из «Барселоны» в «Вулверхэмптон»

Источник: AP 2020

Сумма трансфера составила € 30 млн + € 10 млн в качестве бонусов. Пресс-служба сине-гранатовых объявила о трансфере и поблагодарила игрока за выступление на протяжении трёх сезонов.

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Барселона (Барселона) Все о команде

Нелсон Семеду является воспитанником португальского футбола. В 2017 году он перебрался в «Барселону» из «Бенфики» за € 35,7 млн. Правый защитник провёл за сине-гранатовых 124 матча, забил два гола и отдал 11 результативных передач.

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