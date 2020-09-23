Нелсон Семеду перешёл из «Барселоны» в «Вулверхэмптон»
Правый защитник «Барселоны» Нелсон Семеду перешёл в «Вулверхэмптон».
Правый защитник «Барселоны» Нелсон Семеду перешёл в «Вулверхэмптон».
Сумма трансфера составила € 30 млн + € 10 млн в качестве бонусов.
Нелсон Семеду является воспитанником португальского футбола. В 2017 году он перебрался в «Барселону» из «Бенфики» за € 35,7 млн. Правый защитник провёл за
Португальский игрок дебютировал за национальную команду в 2015 году. Защитник провёл за сборную 13 матчей и отдал одну голевую передачу.