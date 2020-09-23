УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока сезона

Также УЕФА объявил претендентов на звание лучшего тренера, ими стали наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик, немец Юрген Клопп, возглавляющий английский «Ливерпуль», и главный тренер германского «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн. Победителем Лиги чемпионов стала «Бавария».
У девушек на награду лучшему игроку сезона номинированы два защитника французского «Лиона», ставшего победителем женской Лиги чемпионов. Среди них лауреат награды прошлого сезона англичанка Люси Бронз и француженка Венди Ренар. От финалиста турнира германского «Вольфсбурга» номинирована датчанка Пернил Хардер, выступающая на позиции нападающего.
На звание лучшего тренера женских команд претендуют испанец Луис Кортес («Барселона», Испания), немец Штефан Лерх («Вольфсбург») и француз Жан-Люк Вассёр («Лион»).
Победители будут объявлены во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдет 1 октября.