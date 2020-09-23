УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока сезона

Источник: AP 2020

Также УЕФА объявил претендентов на звание лучшего тренера, ими стали наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик, немец Юрген Клопп, возглавляющий английский «Ливерпуль», и главный тренер германского «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн. Победителем Лиги чемпионов стала «Бавария».

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Манчестер Сити (Манчестер) Все о команде

У девушек на награду лучшему игроку сезона номинированы два защитника французского «Лиона», ставшего победителем женской Лиги чемпионов. Среди них лауреат награды прошлого сезона англичанка Люси Бронз и француженка Венди Ренар. От финалиста турнира германского «Вольфсбурга» номинирована датчанка Пернил Хардер, выступающая на позиции нападающего.

Бавария (Мюнхен) Все о команде

На звание лучшего тренера женских команд претендуют испанец Луис Кортес («Барселона», Испания), немец Штефан Лерх («Вольфсбург») и француз Жан-Люк Вассёр («Лион»).