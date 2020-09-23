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14:56 (мск), источник: ТАСС

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока сезона

ТАСС, 23 сентября. Бельгийский полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне, польский нападающий германской «Баварии» Роберт Левандовский и его одноклубник немецкий вратарь Мануэль Нойер претендуют на звание лучшего игрока сезона-2019/20 по версии Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Источник: AP 2020

Также УЕФА объявил претендентов на звание лучшего тренера, ими стали наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик, немец Юрген Клопп, возглавляющий английский «Ливерпуль», и главный тренер германского «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн. Победителем Лиги чемпионов стала «Бавария».

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Манчестер Сити (Манчестер)

У девушек на награду лучшему игроку сезона номинированы два защитника французского «Лиона», ставшего победителем женской Лиги чемпионов. Среди них лауреат награды прошлого сезона англичанка Люси Бронз и француженка Венди Ренар. От финалиста турнира германского «Вольфсбурга» номинирована датчанка Пернил Хардер, выступающая на позиции нападающего.

Бавария (Мюнхен)

На звание лучшего тренера женских команд претендуют испанец Луис Кортес («Барселона», Испания), немец Штефан Лерх («Вольфсбург») и француз Жан-Люк Вассёр («Лион»).

Победители будут объявлены во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдет 1 октября.

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