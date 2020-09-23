Исламхан высказался о последнем матче своего клуба в Лиге чемпионов

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«Аль-Айн», за который выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан, проведет заключительный матч в групповом этапе азиатской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча состоится 24 сентября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) против «Аль-Насра». Начало — в 21:00 по времени Нур-Султана.

На пресс-конференции Исламхан поделился своими ожиданиями от шестого тура.

«Мы настроены на победу, будем бороться до конца, и матч против “Аль-Насра” будет непростым. Что касается игр без зрителей, это другое и странное ощущение, потому что мы не привыкли к этому раньше, и не будет секретом, если я скажу вам по опыту, что футбольные матчи без болельщиков очень трудны для игроков», — сказал он.

Отметим, что в первой игре команд в ОАЭ победил «Аль-Наср» со счетом 2:1.

В группе D после пяти туров с 11 очками лидирует «Аль-Наср», вторым с отставанием на два пункта идет «Аль-Садд», третьим — «Сепахан», у которого четыре очка, четвертым — «Аль-Айн» с двумя баллами в активе.