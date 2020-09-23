Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нефтехимик
Текстильщик
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Крылья Советов
Динамо Бр
10
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Волгарь
Иртыш
11
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Салют Бл
Арсенал Т
00
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Чертаново
Футбол. Еврокубки
19:00
Аполлон
Лех
Футбол. Первый дивизион
19:00
Алания
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Томь
Футбол. Первый дивизион
19:00
Велес
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Чайка
Футбол. Первый дивизион
15:30
Краснодар-2
Оренбург
11
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Омония
Футбол. Еврокубки
22:00
Мольде
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
22:00
Гент
Динамо К
Все события
Фоторепортажи
18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
26Ошибка Гильерме, Баринов с костылями и два удаления
15:40 (мск), источник: Vesti.kz

От Кукеева до Ибраева. Топ-5 бывших игроков сборной Казахстана, осевших в первой лиге

Новый сезон, наконец, стартовал.

Наверх

В то время как казахстанская футбольная премьер-лига уже второй месяц насыщена матчами, первая лига стартовала лишь недавно. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о забытых героях, выступавших за сборную Казахстана, которые теперь «пылят» за команды из второго по силе дивизиона.

Жамбыл Кукеев, «Актобе».

Некогда главный талант своего поколения уже давно далек от того, чтобы вернуть былую форму и мотивацию. Карьеру Кукеева, пусть даже на таком уровне, в какой-то степени спас Самат Смаков, который затащил игрока в «Актобе» и дал ему шанс играть. На днях Жамбыл впервые за два сезона сделал результативное действие — его пас в матче с «Байконуром» конвертировал в гол Олег Чернышов. «Актобе» — один из главных фаворитов в первой лиге, поэтому не исключено, что мы еще увидим Кукеева в рамках КПЛ.

Читайте также
«Актобе» забил пять голов и одержал первую победу в сезоне

Жакып Кожамберды, «Кыран».

Экс-игрок «Астаны», экс-игрок сборной, человек, выходивший против мадридского «Атлетико» в Лиге чемпионов. Откровенно говоря, такое резюме есть далеко не у каждого казахстанского футболиста. К сожалению, недолгое пребывание в «Астане» — это высшая точка в карьере Кожамберды. После столицы он несколько раз возвращался в «Тараз», а теперь выступает за «Кыран». В стартовавшем накануне сезоне 28-летний полузащитник уже отметился двумя голами и желтой карточкой.

Владимир Логиновский, «Атырау».

В начале 2010-х Логиновский ярко заявил о себе в скромном «Жетысу» и умудрился попасть в сборную именно из талдыкорганского клуба. Затем были «Астана», роль второго вратаря, сезон в «Тоболе», а дальше постепенное падение. Сейчас Логиновскому 34 года и он помогает своим опытом «Атырау». Помимо вратаря, у команды, претендующей на выход в КПЛ, есть еще несколько знаковых имен.

Максат Байжанов, «Атырау».

Последние годы карьера Байжанова в родном «Кайсаре» была зачастую связана с различными скандалами. Теперь полузащитник, выступавший за сборную почти 12 лет, играет за упомянутый «Атырау». Байжанову 36 лет, если он выполнит задачу с клубом на сезон, то существует вероятность, что мы увидим игрока на уровне КПЛ. И будет особенно любопытно посмотреть на его противостояние с «Кайсаром».

Сабырхан Ибраев, «Махтаарал».

Воспитанник алматинского ЦСКА стремительно ворвался в казахстанский футбол и очень быстро попал в национальную сборную, но столь же стремительно угас в серых буднях КПЛ и первой лиги. В последние годы Ибраев больше путешествовал по командам первой лиги, нежели по КПЛ. Вот и теперь относительно удачный период в «Жетысу» сменился на «Махтаарал».

Напомним, в новом сезоне первой лиги 14 участников разделены на две конференции. В первой играют команды «Актобе», «Алтай», «Махтаарал», «Байконур», «Кыран», «Экибастуз» и «Арысь», а во второй собраны «Атырау», «Акжайык», «Жетысу Б», «Кайрат-Жастар», «Академия Оңтүстік», «Шахтер-Булат» и СДЮСШОР № 8.

В качестве локации проведения всех игр первой конференции выбран спорткомплекс БИIК в Шымкенте, а игры второй проходят на поле базы сборной в Талгаре.

Читайте также
Непобежденный казахстанец одержал десятую победу на профи-ринге
На шаг ближе к цели. «Краснодар» вырвал победу у ПАОКа в ЛЧ
Виноват ли «Локомотив» и нужно ли останавливать сезон КХЛ
СМИ: Игроки НХЛ употребляли наркотики в «пузырях» во время КС
Экс-тренер сборной России покинул австрийский клуб
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока сезона
Бестемьянова о переходе Загитовой к Плющенко: Бред сивой кобылы
«Спартак» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Нанта»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь