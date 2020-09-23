От Кукеева до Ибраева. Топ-5 бывших игроков сборной Казахстана, осевших в первой лиге
Новый сезон, наконец, стартовал.
Новый сезон, наконец, стартовал.
В то время как казахстанская футбольная
Жамбыл Кукеев, «Актобе».
Некогда главный талант своего поколения уже давно далек от того, чтобы вернуть былую форму и мотивацию. Карьеру Кукеева, пусть даже на таком уровне, в
Жакып Кожамберды, «Кыран».
Владимир Логиновский, «Атырау».
В начале 2010-х Логиновский ярко заявил о себе в скромном «Жетысу» и умудрился попасть в сборную именно из талдыкорганского клуба. Затем были «Астана», роль второго вратаря, сезон в «Тоболе», а дальше постепенное падение. Сейчас Логиновскому 34 года и он помогает своим опытом «Атырау». Помимо вратаря, у команды, претендующей на выход в КПЛ, есть еще несколько знаковых имен.
Максат Байжанов, «Атырау».
Последние годы карьера Байжанова в родном «Кайсаре» была зачастую связана с различными скандалами. Теперь полузащитник, выступавший за сборную почти 12 лет, играет за упомянутый «Атырау». Байжанову 36 лет, если он выполнит задачу с клубом на сезон, то существует вероятность, что мы увидим игрока на уровне КПЛ. И будет особенно любопытно посмотреть на его противостояние с «Кайсаром».
Сабырхан Ибраев, «Махтаарал».
Воспитанник алматинского ЦСКА стремительно ворвался в казахстанский футбол и очень быстро попал в национальную сборную, но столь же стремительно угас в серых буднях КПЛ и первой лиги. В последние годы Ибраев больше путешествовал по командам первой лиги, нежели по КПЛ. Вот и теперь относительно удачный период в «Жетысу» сменился на «Махтаарал».
Напомним, в новом сезоне первой лиги 14 участников разделены на две конференции. В первой играют команды «Актобе», «Алтай», «Махтаарал», «Байконур», «Кыран», «Экибастуз» и «Арысь», а во второй собраны «Атырау», «Акжайык», «Жетысу Б», «Кайрат-Жастар», «Академия Оңтүстік», «Шахтер-Булат» и СДЮСШОР № 8.
В качестве локации проведения всех игр первой конференции выбран спорткомплекс БИIК в Шымкенте, а игры второй проходят на поле базы сборной в Талгаре.