Легионеры принесли «Таразу» вторую победу в КПЛ
Счет был открыт незадолго до перерыва.
Счет был открыт незадолго до перерыва.
«Тараз» выиграл у «Каспия» в десятом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча на алматинском стадионе «Жас Кыран» завершилась со счетом 2:0 в пользу южан. Голами на 43-й и 58-й минутах отметились черногорец Йован Чадженович и португалец Тони Сильва.
Как итог, «Тараз» одержал вторую победу в КПЛ, тем самым прервав безвыигрышную серию из шести игр. Подопечные Владимира Никитенко, набрав десять очков, сохранили за собой восьмое место в таблице. В свою очередь актаусцы с четырьмя баллами остались на последней, 11-й строчке.
В следующем туре, 26 сентября, «Тараз» сыграет с «Тоболом», а 28-го числа «Каспий» встретится с «Шахтером».