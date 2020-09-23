Легионеры принесли «Таразу» вторую победу в КПЛ

«Тараз» выиграл у «Каспия» в десятом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча на алматинском стадионе «Жас Кыран» завершилась со счетом 2:0 в пользу южан. Голами на 43-й и 58-й минутах отметились черногорец Йован Чадженович и португалец Тони Сильва.

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Как итог, «Тараз» одержал вторую победу в КПЛ, тем самым прервав безвыигрышную серию из шести игр. Подопечные Владимира Никитенко, набрав десять очков, сохранили за собой восьмое место в таблице. В свою очередь актаусцы с четырьмя баллами остались на последней, 11-й строчке.

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