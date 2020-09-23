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15:49 (мск), источник: Vesti.kz

Легионеры принесли «Таразу» вторую победу в КПЛ

Счет был открыт незадолго до перерыва.

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«Тараз» выиграл у «Каспия» в десятом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча на алматинском стадионе «Жас Кыран» завершилась со счетом 2:0 в пользу южан. Голами на 43-й и 58-й минутах отметились черногорец Йован Чадженович и португалец Тони Сильва.

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Как итог, «Тараз» одержал вторую победу в КПЛ, тем самым прервав безвыигрышную серию из шести игр. Подопечные Владимира Никитенко, набрав десять очков, сохранили за собой восьмое место в таблице. В свою очередь актаусцы с четырьмя баллами остались на последней, 11-й строчке.

Казахстанская Премьер-Лига

В следующем туре, 26 сентября, «Тараз» сыграет с «Тоболом», а 28-го числа «Каспий» встретится с «Шахтером».

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