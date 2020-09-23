«Актобе» рвется в лидеры, а резерв «Кайрата» в аутсайдерах. Как проходит первая лига Казахстана по футболу
Турнир идет в Шымкенте и Талгаре.
Турнир идет в Шымкенте и Талгаре.
В первой лиге чемпионата Казахстана по футболу после трех туров наметилась группа лидеров, а в ближайшее время состоится ряд весьма любопытных матчей. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о распределении сил в этом чемпионате.
Турнир заметно видоизменили. 14 клубов разбиты на две конференции — по семь в каждой. Матчи первой, в состав которой входят «Актобе» (Актобе), «Алтай» (Усть-Каменогорск), «Махтаарал» (Туркестанская область), «Байконур» (Кызылорда), «Кыран» (Шымкент), «Экибастуз» (Экибастуз) и «Арысь» (Арысь, Туркестанская область) проходят в спорткомплексе БИIК в Шымкенте.
Матчи второй конференции, куда вошли «Атырау» (Атырау), «Акжайык» (Уральск), «Жетысу Б» (Талдыкорган), «Кайрат-Жастар» (Алматы), «Академия Оңтүстік» (Шымкент), «Шахтер-Булат» (Темиртау) и СДЮСШОР № 8 (Нур-Султан) проводятся на поле базы национальной сборных КФФ в Талгаре, что под Алматы. До конца первого круга, запланированного на
В первой конференции обозначился единоличный лидер. «Кыран» набрал в трех играх максимум очков — девять. И при этом является единственным в этой подгруппе, сохранившим свои ворота в неприкосновенности. Шымкентцы поочередно обыграли «Байконур» — 3:0, «Экисбатуз» — 1:0 и «Арысь» — 2:0. В этих матчах два гола из шести на свой счет записал бывший игрок «Тараза», «Окжетпеса», «Жетысу» и сборной Казахстана Жакып Кожамберды, который также числился в «Астане».
На три очка от «Кырана» отстает уступившая ему «Арысь», а замыкает тройку «Актобе», в составе которого выступает ряд известных игроков, в том числе Жамбыл Кукеев.
По три очка в этой подгруппе имеют «Алтай» и «Экибастуз», один балл набрал «Махтаарал», где выступает еще один
Во второй конференции борьба более яростная. Сразу три клуба вышли в лидеры, набрав одинаковое количество очков — по шесть. Это «Академия Оңтүстік», «Атырау» и СДЮСШОР № 8. При этом «Атырау» является теневым лидером, проведя на один матч меньше по сравнению со своими конкурентами. В пятницу атыраусцы сыграют с «Академией Оңтүстік», и в случае успеха выйдут в лидеры. По четыре очка набрали «Жетысу Б» и «Акжайык». Пока без баллов идут «Кайрат-Жастар» и «Шахтер-Булат». «Акжайык» встречается в пятницу с алматинцами и может пополнить багаж очков и попытаться войти в тройку.