«Актобе» рвется в лидеры, а резерв «Кайрата» в аутсайдерах. Как проходит первая лига Казахстана по футболу

В первой лиге чемпионата Казахстана по футболу после трех туров наметилась группа лидеров, а в ближайшее время состоится ряд весьма любопытных матчей. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о распределении сил в этом чемпионате.

Из-за пандемии коронавируса сезон начался 15 сентября. Первоначально старт был запланирован на 4 апреля, но тогда в Казахстане уже действовали карантинные меры и была приостановлена премьер-лига, рестарт которой случился сначала 1 июля, а затем 18 августа. Первой лиге, как мы видим, повезло меньше.

Турнир заметно видоизменили. 14 клубов разбиты на две конференции — по семь в каждой. Матчи первой, в состав которой входят «Актобе» (Актобе), «Алтай» (Усть-Каменогорск), «Махтаарал» (Туркестанская область), «Байконур» (Кызылорда), «Кыран» (Шымкент), «Экибастуз» (Экибастуз) и «Арысь» (Арысь, Туркестанская область) проходят в спорткомплексе БИIК в Шымкенте.

Матчи второй конференции, куда вошли «Атырау» (Атырау), «Акжайык» (Уральск), «Жетысу Б» (Талдыкорган), «Кайрат-Жастар» (Алматы), «Академия Оңтүстік» (Шымкент), «Шахтер-Булат» (Темиртау) и СДЮСШОР № 8 (Нур-Султан) проводятся на поле базы национальной сборных КФФ в Талгаре, что под Алматы. До конца первого круга, запланированного на 3—5 октября , эти две локации выбраны для игр.

В первой конференции обозначился единоличный лидер. «Кыран» набрал в трех играх максимум очков — девять. И при этом является единственным в этой подгруппе, сохранившим свои ворота в неприкосновенности. Шымкентцы поочередно обыграли «Байконур» — 3:0, «Экисбатуз» — 1:0 и «Арысь» — 2:0. В этих матчах два гола из шести на свой счет записал бывший игрок «Тараза», «Окжетпеса», «Жетысу» и сборной Казахстана Жакып Кожамберды, который также числился в «Астане».

На три очка от «Кырана» отстает уступившая ему «Арысь», а замыкает тройку «Актобе», в составе которого выступает ряд известных игроков, в том числе Жамбыл Кукеев. Красно-белые, по итогам минувшего сезона покинувшие премьер-лигу, сыграли два матча, один из которых выиграли, а другой завершили вничью. В четверг команда Алексея Петрушина встретится с «Кыраном». Матч можно назвать центральным не только в этой конференции, но и в целом в турнире.

По три очка в этой подгруппе имеют «Алтай» и «Экибастуз», один балл набрал «Махтаарал», где выступает еще один экс-игрок сборной Казахстана и клубов КПЛ Сабырхан Ибраев. В роли аутсайдера пребывает «Байконур», проигравший три матча из трех.